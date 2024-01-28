Должна быть своя тактика: военный обозреватель объяснил, какой способ ведения войны выбирает Украина

Россия и страны НАТО имеют разные возможности и тактики ведения войны. Москва производит большое количество снарядов, танков и не жалеет своего войска. Западные страны обладают высокоточным оружием и высокотехнологичной авиацией.

Украина должна выбирать одну из этих тактик, но при этом полностью зависит от западных поставок оружия и техники. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что западные партнеры до сих пор не передали Украине истребители F-16. Также ВСУ полтора года ждали ракет ATACMS.

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Пытаемся балансировать

Также Украина получила меньше заявленного количества танков Abrams и боевых машины пехоты Bradley, хорошо проявивших себя в зоне боевых действий.

У Украины должна быть своя тактика войны и действовать она должна по своим сценариям,

– отметил военный обозреватель.

Строить архитектуру войны так, как россияне, мы не сможем. Они, по мнению Коваленко, имеют большое количество человеческого ресурса, который при этом не жалеют.

У россиян пока тотальное преимущество в количестве над нашим гарнизоном, держащим Крынки и другие участки фронта. Однако ВСУ, не имея полного спектра и возможностей использования западных образцов оружия, заставляют врага нести достаточно серьезные потери – в 10 и более раз, чем мы. Это и есть наша тактика,

– уверен Александр Коваленко.

В то же время, наши партнеры не могут предоставить нам оружие в необходимом объеме. Поэтому Украина пытается балансировать, чтобы максимально сохранить жизнь военных и при этом истощать Россию наименьшими потерями.

Враг продолжает нести огромные потери