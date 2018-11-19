Украина может экспортировать газ и нефть в ЕС, – Мингарелли

Украина может стать экспортером газа и нефти в страны Евросоюза. Однако ей необходимо гармонизировать свое законодательство с европейским для того, чтобы развиваться.

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли на III Украинском нефтегазовом энергетическом форуме.

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Он отметил, что для ефеектиного экспорта газа и нефти в страны ЕС нужно создать разветвленную дистрибуцию и конкуренцию.

Приоритет для потребителей – экономия и экономное потребление,

– отметил Мингарелли.

Кроме того, по словам главы Представительства ЕС, Украина не может избавиться от своих позиций транзитера, иначе каждый год будет терять 2-3 миллиарда долларов поступлений.

Напомним, в Парламентской Ассамблее НАТО заявили, что страны-члены Альянса будут прилагать усилия для избежания энергетической изоляции Украины из-за возможного строительства "Северного потока-2". Ассамблея также призывает инвестировать в газовые и нефтяные проекты, которые станут альтернативой для российских.