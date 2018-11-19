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      Украина может экспортировать газ и нефть в ЕС, – Мингарелли

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      Украина может стать экспортером газа и нефти в страны ЕС
      Украина может стать экспортером газа и нефти в страны ЕС / Фото из открытых источников

      Украина может стать экспортером газа и нефти в страны Евросоюза. Однако ей необходимо гармонизировать свое законодательство с европейским для того, чтобы развиваться.

      Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли на III Украинском нефтегазовом энергетическом форуме.

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      Он отметил, что для ефеектиного экспорта газа и нефти в страны ЕС нужно создать разветвленную дистрибуцию и конкуренцию.

      Приоритет для потребителей – экономия и экономное потребление,
      – отметил Мингарелли.

      Кроме того, по словам главы Представительства ЕС, Украина не может избавиться от своих позиций транзитера, иначе каждый год будет терять 2-3 миллиарда долларов поступлений.

      Напомним, в Парламентской Ассамблее НАТО заявили, что страны-члены Альянса будут прилагать усилия для избежания энергетической изоляции Украины из-за возможного строительства "Северного потока-2". Ассамблея также призывает инвестировать в газовые и нефтяные проекты, которые станут альтернативой для российских.

      Теги: Новости Украины Евросоюз нефть Экспорт
      Источник: 24 Канал
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