Украина на втором месте в Европе по количеству смертей от рака, – ВОЗ

Украина занимает второе (после России) место в Европе по количеству смертей от рака. Онкология в нашей стране забирает 22% населения трудоспособного возраста.

Пока что рак как причина смерти уступает пальму первенства сердечно-сосудистым заболеваниям, но, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, смертность от онкологической патологии может занять первое место в Украине уже через 7 лет, пишет Наталья Лебидь в статье для 24 канала.

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Тенденция распространения рака характерна не только для Украины, но и для мира в целом. К 2030 году количество онкобольных вырастет на 70%, считают эксперты из ВОЗ. Сейчас же от разных видов рака ежегодно умирает 13% населения Земли.

В то же время, как предполагают ученые, через 15 лет рак будет диагностироваться у каждого второго человека. Эксперты, в частности, прогнозировали наиболее существенный рост таких онкологических заболеваний, как рак предстательной железы, рак кишечника, меланома.

По мнению ученых, широкому распространению заболеваемости раком способствует несколько главных факторов – вредные привычки, нездоровое питание, потеря контроля над массой тела, стрессы, неблагоприятная экологическая среда. Также в этом ряду – проблема несвоевременной диагностики заболевания в силу отсутствия возможностей для осуществления качественной диспансеризации.

Ежегодно 60% новых случаев заболевания раком зарегистрированы в странах Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, и 70% всех онкосмертей в мире случаются именно в этих регионах. Однако заболеваемость раком не обязательно коррелируется с общим уровнем смертности в конкретных странах. В некоторых регионах есть больше ресурсов для лечения больных раком и улучшения шансов на выживание,

– констатирует ВОЗ.

Например, в Швеции, Финляндии и Дании – а это экономически развитые страны – уровень заболеваемости раком выше, чем в Украине, раза в полтора. Но при этом в те же полтора раза там умирает людей меньше, чем у нас. В целом ТОП-5 стран с наибольшим количеством раковых заболеваний (не путать со смертностью) выглядит так: Дания – 338 случая на 100 тысяч человек, Франция – 324,6, Австралия – 323, Бельгия – 321, Норвегия – 318,3.

За этими пятью странами следуют США, Ирландия, Корея, Нидерланды и Новая Каледония. На Ближнем Востоке худшая картина в Израиле, который занимает 19-е место в списке из 50 стран. Однако Израиль является мировым лидером по минимизации смертей от рака – в этом государстве самый высокий процент онкобольных, которые смогли полностью выздороветь или войти в состояние длительной ремиссии.

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