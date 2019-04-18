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      Украина остается аутсайдером мирового рейтинга по уровню решения торговых споров

      33 Читати новину українською
      Украина остается аутсайдером мирового рейтинга по уровню решения торговых споров
      / 5.ua

      В государстве отсутствует стратегия развития промышленности.

      Это отмечают участники форума "Промышленная политика и горно-металлургический комплекс: мировой опыт для Украины". Украина остается среди аутсайдеров мирового рейтинга по уровню решения торговых споров. Например, средний показатель выигранных антидемпинговых дел для Украины – 17%. В России этот показатель составляет 25%, в Турции – 46%, в Бразилии – 32%. Статистика отражает неэффективность государственных антидемпинговых мер, приводящих к хроническим проблемам в экономике, сообщает "5 канал".

      По словам директора государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк, Украине нужно быть крайне осторожной в вопросе наращивания государственного долга.

      "Мы отрицательное сальдо торговой кооперации. Мы имеем большие долги, которые мы должны отдавать в валюте. И мы продолжаем осуществлять внешние валютные заимствования. При отрицательном сальдо торговых операций надо быть очень осторожными в наращивании долга", – сообщил Власюк на форуме "Промышленная политика и горно-металлургический комплекс: мировой опыт для Украины".

      Всего, по информации СМИ, участниками форума констатировалось, что в государстве отсутствует стратегия развития промышленности. Как следствие, Украина ощутимо проигрывает многим странам мира, которые реализуют четкую промышленную политику. При этом, отсутствие государственного видения больше всего чувствует именно металлургический комплекс.

      По словам директора аналитического центра GMK Center Станислава Зинченко, горно-металлургическому комплексу Украины требуется промышленная политика, реализация которой положительно повлияет на экономику: "ГМК обеспечивает 30% валютных поступлений от украинского экспорта. Но у нас нет промышленной политики, и нашему государству нужно включиться в стандарты поддержки промышленности, в стандарты развития промышленности, чтобы понять, какие конкурентные преимущества мы имеем. Тем самым мы можем включиться в эту конкурентную борьбу и занять свое место, и сделать снова промышленность – фактором роста экономики Украины".

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      Теги: Металургия
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