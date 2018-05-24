Украина попала в десятку стран, чьи граждане больше всего тратят на продукты

Украина входит в топ-10 стран, граждане которых больше всего тратят на продукты. Если сложить расходы на питание, сигареты и алкоголь, то Украина входит в топ-5 стран мира с самыми высокими расходами.

Об этом на своей странице сообщил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевского облсовета от "Самопомочи" Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США.

Так, в 2016 году украинцы потратили 38% от всех доходов на продукты и 8,1% на алкоголь и сигареты. То есть общие затраты на эти две группы составили 46,1%.

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Страной, где граждане меньше всего тратят на продукты и вредные привычки, является США. Так, жители этой страны в 2016 году потратили лишь 6,3% от своих доходов на питание и 2% на алкоголь и сигареты, что составляет всего 8,3%.

Среди стран Европы наименьшие затраты у жителей Великобритании – лишь 8,1% на продукты и 3,8% на виски и сигареты.

Больше всего среди жителей всех стран мира на продукты тратят жители Нигерии, а именно – 60%.

Жители Польши тратят на питание 16,5% и 6,2% – на алкоголь. Жители Китая на еду тратят 22,5%, а на алкоголь и сигареты – 2,3%. В Египте на еду тратят 36,7% доходов, а на алкоголь и сигареты – 4,5%.

"Как бы сказал один известный человек в нашей стране – больше чем украинци любят есть и пить только нигерийцы, кенийцы и камерунцы. Но только за счет питания, поскольку затраты на горячительные напитки и курение в них в разы меньше", – говорится в сообщении Дорошенко.

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Но как оказалось, мы любим не только есть, но и пить и курить. По совокупных расходах семей на плохие привычки украинцы также входят в пятерку стран мира с наибольшими затратами. Вперед мы пропустили только Эстонию, Беларусь, Венгрию и Чехию,

– добавил депутат.

Он отметил, что исследование за 2016 год было опубликовано лишь в конце 2017 года, поэтому оно является самым свежим.