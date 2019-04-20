Украина у нас одна, – Вакарчук обратился к избирателям

Лидер культовой группы "Океан Эльзы" обратился к украинцам накануне второго тура президентских выборов. Украинский музыкант напомнил согражданам о важности участия в голосовании и призвал делать свой выбор в национальной одежде.

Вакарчук предложил украинцам прийти на избирательные участки 21 марта в вышиванках, такую идею он опубликовал на странице в Twitter.

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Вакарчук подчеркнул, что сам сделает так же, и опубликовал свое фото в вышиванке.

Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!

– написал музыкант.

Завтра йду на дільницю у вишиванці. Приходьте й ви! Україна в нас одна! #голосуюзаУкраїну pic.twitter.com/v8BGaghCsK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 20 квітня 2019 р.

Известные украинцы призывают сограждан "не проспать" решающий день и отдать свой голос 21 апреля на втором туре президентских выборов. Отметим, только 62,72% граждан Украины пришли на избирательные участки 31 марта.

Что нужно не забыть взять с собой на участок