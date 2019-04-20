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      Украина у нас одна, – Вакарчук обратился к избирателям

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      Вакарчук призвал украинцев надеть вышиванки в день выборов
      Вакарчук призвал украинцев надеть вышиванки в день выборов / Фото из открытых источников

      Лидер культовой группы "Океан Эльзы" обратился к украинцам накануне второго тура президентских выборов. Украинский музыкант напомнил согражданам о важности участия в голосовании и призвал делать свой выбор в национальной одежде.

      Вакарчук предложил украинцам прийти на избирательные участки 21 марта в вышиванках, такую идею он опубликовал на странице в Twitter.

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      Вакарчук подчеркнул, что сам сделает так же, и опубликовал свое фото в вышиванке.

      Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!
      – написал музыкант.

      Известные украинцы призывают сограждан "не проспать" решающий день и отдать свой голос 21 апреля на втором туре президентских выборов. Отметим, только 62,72% граждан Украины пришли на избирательные участки 31 марта.

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      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости политики Новости LifeStyle Святослав Вакарчук Выборы Президента 2019 Музыка
      Источник: 24 канал
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