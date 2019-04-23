02:46
23 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова
      Вєсті.UA
      20:58, 22 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о включении в проект "Нового шелкового пути"

      2 Читати новину українською
      Демонстративный поезд проходил Новым шелковым путем
      Демонстративный поезд проходил Новым шелковым путем / Фото из открытых источников

      Поскольку прохождения транспортного коридора через Украину позволит наиболее оперативно и выгодно доставлять грузы – страна имеет все шансы стать участником проекта "Новый шелковый путь".

      Министр инфраструктуры Владимир Омельян отметил, что сейчас проводятся переговоры с Еврокомиссией, которая начала дискуссию о возможности расширения участников "Нового шелкового пути" между Китаем и Европейским союзом, сообщило издание Data.ua

      Читайте также: Европейский бизнес поддержал остановку роста тарифов на перевозки по УЗ

      В частности, министр отметил, что 8 апреля было проведено заседание в Брюсселе по этому поводу. В Министерстве инфраструктуры планируют обращаться к Еврокомиссии с просьбой, чтобы Украину включили в состав участников этих переговоров.

      Омельян подчеркнул, что прохождение транспортного коридора через Украину позволит наиболее оперативно и выгодно доставлять грузы.

      Мы считаем, что самый дешевый и быстрый путь пролегает через Украину. С контейнерными поездами в Украине уже есть положительный опыт перевозок грузов,
      – Сказать Владимир Омельян.

      Инициативу "Нового шелкового пути" представил в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда речь шла о 26 триллионах долларов необходимых инвестиций. Планировалось привлечь инвесторов из разных стран. Однако почти во всех случаях кредитором выступает сам Китай.

      В связи с этим ряд стран, в том числе США, обвинили Пекин в том, что он с помощью проекта стремится распространить свое влияние.

      На это же жаловались власти Таиланда, Танзании, Шри-Ланки и Непала, которые поспешили отменить дорогостоящие проекты, так как они ничего не приносили государству – участие местных подрядчиков было практически невозможным. Шри-Ланка и вовсе была вынуждена продать управления порта Хамбантота Китаю, так как не смогла выплатить долг Пекину.

      Что такое "Новый шелковый путь"?Это транспортный маршрут для перемещения железнодорожных грузов и пассажиров по суше от промышленных центров Китая в Европу. Первый поезд по маршруту Нового шелкового пути прибыл из Китая в Грузию 13 декабря 2015 года. В июне 2015 года посол КНР Чжан Сиюнь на встрече с министром инфраструктуры Украины Андреем Пивоварским заявил, что китайские банки готовы инвестировать в объекты инфраструктуры в Украине в рамках инициативы "Новый шелковый путь".

      blog_ava
      Как реагирует Запад на результаты экзит-пола президентских выборов в Украине
      сегодня
      14115
      Теги: Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Еврокомиссия Китай Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування
      сегодня , 01:01 Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування
      Тетяна Мартинюк 62
      Главные новости 22 апреля: тысячи украинцев пришли к Порошенко и ЦИК почти досчитала голоса
      22 апреля , 22:27 Главные новости 22 апреля: тысячи украинцев пришли к Порошенко и ЦИК почти досчитала голоса
      483
      О голосовании не "за", а "против": чем это может обернуться для Украины?
      22 апреля , 22:02 О голосовании не "за", а "против": чем это может обернуться для Украины?
      Олександр Гаврутенко 1157
      День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      22 апреля , 21:02 День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      106
      Тест-драйв Lexus UX 250h: эмоциональный драйв
      22 апреля , 12:00 Тест-драйв Lexus UX 250h: эмоциональный драйв
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Представители УГО напали на журналистов, чтобы те не снимали Порошенко: обнародовали видео
       18 сентября 2017 , 16:28
      Названо точное количество электромобилей и гибридов в Украине: инфографика
       12 января , 13:32
      Почему плохо, если поцарапано лобовое стекло, и что делать
       9 марта , 13:52
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук