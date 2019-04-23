Поскольку прохождения транспортного коридора через Украину позволит наиболее оперативно и выгодно доставлять грузы – страна имеет все шансы стать участником проекта "Новый шелковый путь".

Министр инфраструктуры Владимир Омельян отметил, что сейчас проводятся переговоры с Еврокомиссией, которая начала дискуссию о возможности расширения участников "Нового шелкового пути" между Китаем и Европейским союзом, сообщило издание Data.ua.

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В частности, министр отметил, что 8 апреля было проведено заседание в Брюсселе по этому поводу. В Министерстве инфраструктуры планируют обращаться к Еврокомиссии с просьбой, чтобы Украину включили в состав участников этих переговоров.

Омельян подчеркнул, что прохождение транспортного коридора через Украину позволит наиболее оперативно и выгодно доставлять грузы.

Мы считаем, что самый дешевый и быстрый путь пролегает через Украину. С контейнерными поездами в Украине уже есть положительный опыт перевозок грузов,

– Сказать Владимир Омельян.

Инициативу "Нового шелкового пути" представил в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда речь шла о 26 триллионах долларов необходимых инвестиций. Планировалось привлечь инвесторов из разных стран. Однако почти во всех случаях кредитором выступает сам Китай.

В связи с этим ряд стран, в том числе США, обвинили Пекин в том, что он с помощью проекта стремится распространить свое влияние.

На это же жаловались власти Таиланда, Танзании, Шри-Ланки и Непала, которые поспешили отменить дорогостоящие проекты, так как они ничего не приносили государству – участие местных подрядчиков было практически невозможным. Шри-Ланка и вовсе была вынуждена продать управления порта Хамбантота Китаю, так как не смогла выплатить долг Пекину.

Что такое "Новый шелковый путь"?Это транспортный маршрут для перемещения железнодорожных грузов и пассажиров по суше от промышленных центров Китая в Европу. Первый поезд по маршруту Нового шелкового пути прибыл из Китая в Грузию 13 декабря 2015 года. В июне 2015 года посол КНР Чжан Сиюнь на встрече с министром инфраструктуры Украины Андреем Пивоварским заявил, что китайские банки готовы инвестировать в объекты инфраструктуры в Украине в рамках инициативы "Новый шелковый путь".