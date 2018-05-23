Украина ввела новый запрет на импорт с территории России

Кабинет министров запретил ввоз на таможенную территорию Украины асбестоцементных гофрированных листов (шифера) из Российской Федерации .

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 23 мая.

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Как пояснили в Кабмине, такое решения принято с целью не допустить риск увеличения импорта шифера из России из-за того, что в Украине улучшилась его производство.

Сейчас общие показатели объема внутреннего производства шифера в Украине постепенно растут, отечественные производители работают с положительной рентабельностью и доходностью, производственные мощности украинских предприятий способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка Украины,

– говорится в пояснительной записке к правительственному проекту постановления.

Кроме того, в список российских товаров, которые запрещены к ввозу в Украину, внесли смеси нитрата аммония и карбоната кальция или прочих неорганических веществ, не являющихся удобрениями, с вместимостью азота не более 28%.

Напомним, ранее Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввозить на территорию Украины девять книг из России.