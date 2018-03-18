Украина завоевала седьмую золотую медаль на Паралимпиаде-2018
На Паралимпийских играх 2018 сборная Украины завоевала очередную золотую медаль. Она стала седьмой для украинских спортсменов на этих соревнованиях.
На этот раз украинцы завоевали золото с смешанной эстафете в лыжных гонках 4 по 2,5 километра, в которой принимали участие Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко и Юрий Уткин.
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Стоит отметить, что эта медаль стала 22 для сборной Украины на Паралимпиаде. Теперь в активе украинцев 7 золотых наград, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Благодаря этому сборная Украины закрепилась на 4 месте в общем медальном зачете.
Источник: 24 Канал
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