Украина завоевала седьмую золотую медаль на Паралимпиаде-2018

На Паралимпийских играх 2018 сборная Украины завоевала очередную золотую медаль. Она стала седьмой для украинских спортсменов на этих соревнованиях.

На этот раз украинцы завоевали золото с смешанной эстафете в лыжных гонках 4 по 2,5 километра, в которой принимали участие Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко и Юрий Уткин.

Читайте также: Кем является самый молодой паралимпийский спортсмен, выигравший золото

Стоит отметить, что эта медаль стала 22 для сборной Украины на Паралимпиаде. Теперь в активе украинцев 7 золотых наград, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Благодаря этому сборная Украины закрепилась на 4 месте в общем медальном зачете.