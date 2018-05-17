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"Украинцам нужно сохранить независимость медиа": во Львове стартовал шестой медиафорум

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В четверг, 17 мая, на Арене Львов начался шестой Львовский медиафорум, который собрал журналистов и медиафанатов почти из двадцати стран мира.

860 зарегистрированных участников, из них 120 спикеров из 17 стран мира – нынешний львовский медиафорум расширил географию.

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Будут говорить о медиа и о том, что в современном мире не знают границ. Традиционными вопросами уже стали темы о PR, войне, эпохе постправды и менеджменте СМИ.

Любой реально может стать в любой момент не журналистом, но медиа. Может сообщить какую чрезвычайную новость первым. Обычно, первыми о чрезвычайных новости сообщают не журналисты, а обычные люди,
– рассказал директор ОО Львовский медиафорум Остап Процик.

А вот режиссер и телеведущий Ахтем Сеитаблаев рассказывает о том, чего современные украинцы нуждаются в кинозале.

Если зритель по-доброму удивляется тому, что с одной стороны он увидел то, что ожидал, а с другой стороны он удивился тому, что к нему относятся с уважением. То это, по моему мнению, залог того, что вера украинского зрителя в украинское кино будет расти,
– сказал Сеитаблаев.

Немало иностранных спикеров ежегодно приезжают во Львов, чтобы обменяться опытом с украинскими коллегами. Делятся и секретами, и впечатлениями от нашего медиарынка. Впрочем, украинские медиа выходят на новый уровень. Его вызов – удержать право на слово.

По словам руководителя англоязычной службы "Радио Ватикан" Шона Патрика Лаветта, на нынешнем медиаполе все меняется ну, очень быстро. Он увлекается украинским СМИ, и считает, что они прекрасно выполняют свою работу в сложной ситуации. "Думаю, что украинские медиа должны сделать свой голос более мощным – особенно за пределами Украины", – сказал он.

Шостий Львівський Медіафорум
Во Львове стартовал шестой медиафорум

Глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что медиафорум является чрезвычайно важным не только для журналистов, ведь такие события важны для всех украинцев. Потому что информация – это ключевой компонент в любой демократической системе.

Вы и являетесь такой демократической системой сейчас, вы имеете свободу самовыражения. Поэтому сейчас украинцам надо сохранить свободу и независимость медиа,
– прокомментировал Мингарелли.

Это уже шестой медиафорум, который собирает вокруг себя медиаспециалистов, студентов, общественных активистов и европейских управленцев. Главный тезис этого года – всеобъемлющий медиамир. Впрочем, в следующем году соберутся под новыми лозунгами и с новыми актуальными темами.

Автор: Ирина Карпюк
Теги: Новости Украины журналисты Новости Львова Медиа
Источник: 24 Канал
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