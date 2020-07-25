Украинцы сейчас не почувствуют курс доллара в 28 гривен, – министр экономики
В Минэкономики заявили, что курс гривны сейчас является комфортным для бизнеса и промышленности. Уровень девальвации на 20% уже состоялся, как и курса в 28 гривен за доллар, ощутимо не было.
Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив в ефірі одного з телеканалів, передає "Економічна правда".
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Курс є комфортним для бізнесу, для промисловості. Розумієте, після шоку 23 гривні ця девальвація на 20% вже відбулася. Люди її не відчули, коли посилювалася – так само вони зараз не відчують з точки зору того, що курс 28,
– сказав Ігор Петрашко.
Він додав, що інфляція в Україні за результатами останніх п'яти-шести місяців дуже низька – близько 2,1%.
Тим часом курс гривні щодо долара та євро 24 липня на готівковому ринку укріпився – вперше за кілька останніх тижнів. Долар у п'ятницю подешевшав на 10 копійок – купували його за 27,65 гривні, а продавали – по 27,94 гривні