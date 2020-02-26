Украинцы держат сбережений в банках на почти 500 миллиардов гривен

По состоянию на 1 февраля 2020 года украинцы держали в банках 487,3 миллиарда гривен. Чуть больше половины депозитов в национальной валюте.

В Украине сохраняется тенденция роста сумм вкладов людей в банках, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

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Физлица (также и физические лица-предприниматели) по состоянию на 1 февраля держали в банках 487,3 миллиарда гривен. А это на 12,8 миллиарда гривен больше, чем на начало января 2020 года,

– говорится в сообщении.

Как выглядит структура депозитов украинцев в банках по состоянию на начало февраля:

вклады в национальной валюте составляют 280,9 миллиарда гривен. Прирост за месяц – 1,4 миллиарда гривен;

вклады в иностранной валюте – 206,4 миллиарда гривен. Прирост – 11,5 миллиарда гривен за месяц.

Более 98% вкладчиков полностью защищены фондом гарантирования, ведь в банках держат до 200 тысяч гривен.

Обратите внимание! В начале 2020 года ставка на гривневые депозиты в среднем была 13,97%. Теперь она падает и по прогнозам будет падать и дальше.

Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц?Фонд основан с целью защиты прав и законных интересов вкладчиков банков. Основными его задачами являются: обеспечение функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведение неплатежеспособных банков с рынка.



Сейчас предельный размер возмещения по вкладам – 200 тысяч гривен. Гарантии Фонда распространяются на физических лиц, а также физических лиц-предпринимателей.



По состоянию на 1 февраля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования было 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало февраля 2020 года, составила 13 миллиардов гривен.