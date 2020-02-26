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      Украинцы держат сбережений в банках на почти 500 миллиардов гривен

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      Сумма депозитов украинцев в банках составляет почти 500 миллиардов гривен / tsn.ua

      По состоянию на 1 февраля 2020 года украинцы держали в банках 487,3 миллиарда гривен. Чуть больше половины депозитов в национальной валюте.

      В Украине сохраняется тенденция роста сумм вкладов людей в банках, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

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      Физлица (также и физические лица-предприниматели) по состоянию на 1 февраля держали в банках 487,3 миллиарда гривен. А это на 12,8 миллиарда гривен больше, чем на начало января 2020 года,
      – говорится в сообщении.

      Как выглядит структура депозитов украинцев в банках по состоянию на начало февраля:

      • вклады в национальной валюте составляют 280,9 миллиарда гривен. Прирост за месяц – 1,4 миллиарда гривен;
      • вклады в иностранной валюте – 206,4 миллиарда гривен. Прирост – 11,5 миллиарда гривен за месяц.

      Более 98% вкладчиков полностью защищены фондом гарантирования, ведь в банках держат до 200 тысяч гривен.

      Обратите внимание! В начале 2020 года ставка на гривневые депозиты в среднем была 13,97%. Теперь она падает и по прогнозам будет падать и дальше.

      Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц?Фонд основан с целью защиты прав и законных интересов вкладчиков банков. Основными его задачами являются: обеспечение функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведение неплатежеспособных банков с рынка.

      Сейчас предельный размер возмещения по вкладам – 200 тысяч гривен. Гарантии Фонда распространяются на физических лиц, а также физических лиц-предпринимателей.

      По состоянию на 1 февраля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования было 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало февраля 2020 года, составила 13 миллиардов гривен.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Валюта Банки Деньги Новости Украины
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