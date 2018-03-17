Украинцы поставляли оружие и боеприпасы уголовным "клиентам"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Двое мужчин искали "клиентов" в криминальной среде.

Об этом говорится на странице Управления Службы безопасности Украины в Одесской области в Facebook.

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"Двое жителей Одессы и АР Крым незаконно реализовывали огнестрельное оружие "клиентам", которых подыскивали в криминальной среде. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи переработанных пистолетов "Stalker", глушителя и более сотни патронов различного калибра", – говорится в сообщении.

Местного жителя задержали при попытке продажи пистолета системы "Наган". У его сообщника полиция обнаружила около трехсот патронов калибра 7,62 миллиметра, его тоже задержали.

Правоохранители сообщили о подозрении первому задержанному, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении второму фигуранту и избрании ему меры пресечения.

Полиция открыла уголовное производство.

К слову, в Одессе задержали членов вооруженной банды, которая специализировалась на похищении людей с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.