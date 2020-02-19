Украинцы потратили рекордную сумму денег в Польше в 2019 году

В 2019 году украинцы потратили в Польше 2,14 миллиарда долларов. Эта сумма вдвое больше, чем годом ранее.

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, в 2018 году украинцы потратили 1,05 миллиарда долларов, сообщает "Экономическая правда".

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Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году 3,8 миллиарда долларов, а в 2018 году – 3,6 миллиарда долларов.

Это означает, что расходы украинцев на территории Польши выросли в 2 раза, тогда как переводы в Украину почти не выросли.

Эксперт Евгений Кириченко считает, что для экономики Украины это негативная тенденция.

Она (Украина – 24 канал) страдает не только от нехватки рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше придают преимуществ польским товарам, а не увеличивают перевод денег в Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей,

– сказал эксперт.

Национальный банк Украины ранее подсчитал, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели значительную сумму – около 12 миллиардов долларов.

Куда и сколько переводили деньги украинцы в 2019 году?

В 2019 году через системы переводов в Украину перечислили более 2 миллиардов долларов. А больше всего переводов произошло с территории США. Переводили деньги как жители Украины, так и жители других государств.



– в Украину перечислили сумму, равную 2 миллиардам 271 миллиону долларов (21,94% от общей суммы переводов);

– за пределы Украины – 398 миллионов долларов (3,85% от общей суммы переводов);

– в пределах Украины – 197,93 миллиарда гривен или 7 миллиардов 679 млн долларов (74,21% от общей суммы переводов).



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