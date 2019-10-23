10:11
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, 22 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Украинцы самые бедные в Европе: печальная статистика

      121 Читати новину українською
      Покупательная способность украинцев самая низкая в ЕС
      Покупательная способность украинцев самая низкая в ЕС / pinterest.com

      Средняя покупательная способность украинцев в 2019 году самая низкая в Европе. В прошлом году Украина также была на последнем месте.

      Компания GfK ежегодно проводит исследование покупательной способности среди 42 стран.

      Интересно: Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013 года: инфографика

      По данным исследования GfK, украинец тратит в год в 37 раз меньше, чем житель Лихтенштейна.

      В 2019 году, согласно исследованию, после оплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро (408,4 тысяч гривен) на человека в год. Украинцы за это же время тратят лишь 1 830 евро (около 50,7 тысяч гривен).

      Справка. В прошлом году средняя покупательная способность по Европе составила 14 292 евро (396 тысяч гривен), а в Украине – 1,318 евро (36,5 тысяч гривен).

      В целом в этом году Украина заняла в рейтинге 42 место. Немного лучшие показатели у Косово и Молдовы.

      Лидером рейтинга является Лихтенштейн с высокой средней покупательной способностью 67 550 евро (1,87 миллиона гривен). Показатель Лихтенштейна в 37 раз больше, чем Украины. Вторую позицию занимает Швейцария – 42 067 евро (1,16 миллиона гривен) в год. Третью – Люксембург с суммой 35 096 евро (972,6 тысяч гривен).

      Заметим, что средняя зарплата украинцев за календарный год увеличилась на 17,4% – до 10 тысяч 537 гривен.

      По теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете 2020

      середня зарплата Україна статистика
      Как менялась средняя зарплата в Украине за последние 6 лет: инфографика 24 канала

      blog_ava
      Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      сегодня
      1470
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Евросоюз Деньги Статистика Европа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що читають відомі українці
      сегодня , 10:00 Що читають відомі українці
      Під обкладинкою 83
      Не так страшна приватизація, як її малюють, або Інвестиційний бум в Україні відкрито
      сегодня , 08:40 Не так страшна приватизація, як її малюють, або Інвестиційний бум в Україні відкрито
      Ярослав Гришин 226
      Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"
      сегодня , 08:00 Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"
      Ірина Кошанська 511
      Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      сегодня , 05:40 Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      Василь Денисюк 1470
      Я обиделся на Украину, – Милованов объяснил, почему не интересовался судьбой государства
      сегодня , 01:45 Я обиделся на Украину, – Милованов объяснил, почему не интересовался судьбой государства
      Аліса Юрченко 703
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук