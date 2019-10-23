Украинцы самые бедные в Европе: печальная статистика

Средняя покупательная способность украинцев в 2019 году самая низкая в Европе. В прошлом году Украина также была на последнем месте.

Компания GfK ежегодно проводит исследование покупательной способности среди 42 стран.

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По данным исследования GfK, украинец тратит в год в 37 раз меньше, чем житель Лихтенштейна.

В 2019 году, согласно исследованию, после оплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро (408,4 тысяч гривен) на человека в год. Украинцы за это же время тратят лишь 1 830 евро (около 50,7 тысяч гривен).

Справка. В прошлом году средняя покупательная способность по Европе составила 14 292 евро (396 тысяч гривен), а в Украине – 1,318 евро (36,5 тысяч гривен).

В целом в этом году Украина заняла в рейтинге 42 место. Немного лучшие показатели у Косово и Молдовы.

Лидером рейтинга является Лихтенштейн с высокой средней покупательной способностью 67 550 евро (1,87 миллиона гривен). Показатель Лихтенштейна в 37 раз больше, чем Украины. Вторую позицию занимает Швейцария – 42 067 евро (1,16 миллиона гривен) в год. Третью – Люксембург с суммой 35 096 евро (972,6 тысяч гривен).

Заметим, что средняя зарплата украинцев за календарный год увеличилась на 17,4% – до 10 тысяч 537 гривен.

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