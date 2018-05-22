21:18
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 10°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Благодаря "Парку коррупции" украинцы смогут попасть в секретную лабораторию НАБУ

45 Читати новину українською

1 июня в Киеве в ботаническом саду имени Гришко при поддержке Евросоюза откроют "Парк коррупции".

Зимбабвийские доллары и римские монеты, статуэтка птички за 30 тысяч евро и машина в единственном экземпляре – все это уже через неделю можно будет увидеть в Киеве в парке коррупции. Там можно будет попробовать себя в роли агента НАБУ, побороться с коррупцией и весело провести время.

Хотя настоящий золотой батон после бегства Януковича бесследно исчез, но дело его живет. На выставке также есть золотой батон, надувной, размером более 100 метров.

Батон Януковича
Батон Януковича

Скоро в парке расскажут об истории коррупции, как она уничтожала империи и доводила до банкротства тысячи людей. Есть и действительно ценные экспонаты. Например, птица, изъятая у одного украинского коррупционера, которая стоит 30 тысяч евро. Монеты, увековеченные еще в Римской империи.

"Это очень важно показать настоящие монеты, настоящий янтарь. Все настоящее, чтобы люди могли понять как оно было. Я кстати очень удивился, когда мы их получили. Они из частной коллекции и предоставлены нам для экспонирования. Очень ценные, и я их очень берегу", – рассказал автор проекта Парк коррупции Ярослав Гресь.

Ярослава Гресь – один из сотни человек, которые работают над будущим парком. Рассказывает, что в парке за неделю вырастет десяток конструкций, которые в развлекательной форме будут показывать эту проблему. И рассказывать о тех, кто и как противостоит этой проблеме.

Есть виртуальная комната детектива – вы надеваете шлем, у вас в руках джойстики, вы видите, что это ваши руки. Вы попадаете в полностью виртуальную комнату, и вы проводите там обыск. Вам нужно найти 7 доказательств того, что перед вами коррупционер. Вы также можете надеть очки 360 VR и попасть в настоящую секретную лабораторию НАБУ, вы можете попасть на базу спецназа,
– добавил Гресь.

Также будет памятник коррупции, который упадет, только если девять человек объединятся. А для мечтаний о будущем отвели отдельный павильон под названием "Страна, которую мы намечтали". Уже вскоре он будет покрыт такими же росписями, что и на бумаге.

Розписи на папері
Росписи на бумаге

Парк будет работать с 1 по 17 июня в ботаническом саду имени Гришко в Киеве. Вход на экспозицию будет бесплатным, но 50 гривен нужно будет заплатить за вход на территорию самого ботанического сада.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Киева Новости Украины Коррупция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
сегодня, 20:01 SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
Яніна Ткачук 254
Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
сегодня, 19:07 Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
Євгенія Мазур 92
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сегодня, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1633
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сегодня, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 353
Польські реалії для українських студентів
сегодня, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 2656
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук