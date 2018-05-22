Благодаря "Парку коррупции" украинцы смогут попасть в секретную лабораторию НАБУ

1 июня в Киеве в ботаническом саду имени Гришко при поддержке Евросоюза откроют "Парк коррупции".

Зимбабвийские доллары и римские монеты, статуэтка птички за 30 тысяч евро и машина в единственном экземпляре – все это уже через неделю можно будет увидеть в Киеве в парке коррупции. Там можно будет попробовать себя в роли агента НАБУ, побороться с коррупцией и весело провести время.

Хотя настоящий золотой батон после бегства Януковича бесследно исчез, но дело его живет. На выставке также есть золотой батон, надувной, размером более 100 метров.



Батон Януковича

Скоро в парке расскажут об истории коррупции, как она уничтожала империи и доводила до банкротства тысячи людей. Есть и действительно ценные экспонаты. Например, птица, изъятая у одного украинского коррупционера, которая стоит 30 тысяч евро. Монеты, увековеченные еще в Римской империи.

"Это очень важно показать настоящие монеты, настоящий янтарь. Все настоящее, чтобы люди могли понять как оно было. Я кстати очень удивился, когда мы их получили. Они из частной коллекции и предоставлены нам для экспонирования. Очень ценные, и я их очень берегу", – рассказал автор проекта Парк коррупции Ярослав Гресь.

Ярослава Гресь – один из сотни человек, которые работают над будущим парком. Рассказывает, что в парке за неделю вырастет десяток конструкций, которые в развлекательной форме будут показывать эту проблему. И рассказывать о тех, кто и как противостоит этой проблеме.

Есть виртуальная комната детектива – вы надеваете шлем, у вас в руках джойстики, вы видите, что это ваши руки. Вы попадаете в полностью виртуальную комнату, и вы проводите там обыск. Вам нужно найти 7 доказательств того, что перед вами коррупционер. Вы также можете надеть очки 360 VR и попасть в настоящую секретную лабораторию НАБУ, вы можете попасть на базу спецназа,

– добавил Гресь.

Также будет памятник коррупции, который упадет, только если девять человек объединятся. А для мечтаний о будущем отвели отдельный павильон под названием "Страна, которую мы намечтали". Уже вскоре он будет покрыт такими же росписями, что и на бумаге.



Росписи на бумаге

Парк будет работать с 1 по 17 июня в ботаническом саду имени Гришко в Киеве. Вход на экспозицию будет бесплатным, но 50 гривен нужно будет заплатить за вход на территорию самого ботанического сада.

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