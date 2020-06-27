В Украине планируют повысить минимальную зарплату: когда и на сколько
В Украине с 1 сентября 2020 года планируют повысить уровень минимальной зарплаты. Ориентировочный график повышения представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Минимальную зарплату могут повысить с сентября
Поручение правительству поднять минимальную зарплату дал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко – взять и повысить,
– отметил Зеленский.
График повышения минимальной зарплаты
Ориентировочный план повышения уровня минимальной оплаты труда представил главе государства Денис Шмыгаль:
- с 1 сентября 2020 года – до 5 тысяч гривен;
- с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен;
- с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысячи гривен.
Отметим, что с 1 января 2020 года уровень минимальной зарплаты в Украине составляет 4 723 гривны. Такой размер зарплаты заложен в государственном бюджете на 2020 год.