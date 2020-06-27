В Украине с 1 сентября 2020 года планируют повысить уровень минимальной зарплаты. Ориентировочный график повышения представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Минимальную зарплату могут повысить с сентября

Поручение правительству поднять минимальную зарплату дал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко – взять и повысить,

– отметил Зеленский.

График повышения минимальной зарплаты

Ориентировочный план повышения уровня минимальной оплаты труда представил главе государства Денис Шмыгаль:

с 1 сентября 2020 года – до 5 тысяч гривен;

с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысячи гривен.

Отметим, что с 1 января 2020 года уровень минимальной зарплаты в Украине составляет 4 723 гривны. Такой размер зарплаты заложен в государственном бюджете на 2020 год.