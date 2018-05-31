Украине грозит новый экономический кризис: по кому "ударит" и как предотвратить

Экономический рост Украины слабый и зависит от мировых цен, а проблемы с выполнением бюджета усугубляются. На фоне этого украинское правительство должно выплатить более 10 миллиардов долларов по внешним долгам до конца 2019 года. Чтобы избежать макроэкономического, валютного и, как следствие, политического кризиса, нужны срочные и решительные действия.

Сейчас для украинской экономики наступил важный и решающий момент – уверены экономисты и соучредители Vox Ukraine. Но развитие событий может быть и не слишком положительным. О рисках нового экономического кризиса в Украине рассказали главный экономист Dragon Capital Елена Билан, ассоциированный профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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Откуда возьмется кризис?

У нас растет экономика, курс стабилен, украинская гривна – одна из лучших валют по своей динамике в мире в этом году, инфляция начала снижаться. Но если посмотреть немного вперед – эта стабильность очень зыбкая, отметила Елена Билан.

Проблема в том, что украинская экономика сильно зависит от мировых цен на основные товары – сталь, нефть, газ, зерно. Последние годы динамика цен была благоприятная, но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Уже есть неприятные сигналы – цены на газ начали расти, на сталь – снижаться.

И на фоне общей уязвимости нашей экономики у нас есть еще одна серьезная проблема – выплата внешнего долга государственного сектора. Эти выплаты создают существенную нагрузку даже в стабильной ситуации, а у нас все еще осложняется политическим аспектом – выборами следующего года. Чтобы пройти этот период – нам важно привлекать внешнее финансирование, причем – в значительных объемах. А это становится сложно из-за той же ситуации на внешних рынках. Ко всему – в Украине не определено состояние сотрудничества с МВФ – последний транш мы получали в апреле прошлого года, сейчас программа фактически заморожена, хотя переговоры и продолжаются.

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Сколько и кому должна Украина?

В ближайшие два года Украина должна выплатить 10 миллиардов долларов. В 2018 цифра не слишком критична – около 2 миллиардов выплат (впрочем, на счетах правительства сейчас всего – около 1,4 миллиарда долларов). В 2019-2021 годах Украина нужно будет выплачивать около 6 миллиардов ежегодно. Но 2019 – критический, так как привлекать внешнее финансирование на выборах – очень сложно, инвесторы из-за неопределенности не готовы давать деньги.

Из всех выплат значительная часть, более половины – официальным кредиторам МВФ, Евросоюзу, США и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще один момент – более двух третей всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, который не имеет таких ресурсов, как Центробанк. Правительство сейчас не имеет даже достаточно денег, чтобы заплатить долговые обязательства в этом году (2 миллиарда необходимо, 1,4 – имеющиеся).

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Как выплатить долги?

Для этого нужна или гривна – с ухудшением выполнения бюджета, поскольку ресурсов для привлечения гривны очень мало, или делать внешние заимствования, которые без действующих программ МВФ почти невозможны. Времени на все не так много. Программа с МВФ заканчивается в марте следующего года, а деньги правительства закончатся еще раньше. Поэтому украинская власть имеет всего несколько месяцев, чтобы договориться с МВФ и получить транш от МВФ. Без этого получим большой риск резкой девальвации гривны и невыполнение правительством своих внешних обязательств, фактически – дефолт.

От приемлемого до критического

По мнению Юрия Городниченко Украина сегодня имеет три возможных сценария дальнейших действий.

Первый: мы дружим с МВФ, цены на сталь остаются высокими. У нас все прекрасно, мы растем.

Второй: мы не договариваемся с МВФ, но цены на наши экспортные товары остаются высокими. Тогда у нас – сложный график выплат по внешним долгам, но если "напрячься", то можно справиться – чем-то пожертвовать, урезать какие-то программы финансирования на образование, здравоохранение и тому подобное. Это не пройдет бесследно, но не будет смертельным.

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Третье: не договариваемся с МВФ и имеем падение экспорта. Глобальная экономика расширялась последние 8 лет, и это не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно начнется рецессия. Рынок бондов сигнализирует о том, что рецессия может произойти. Это значит – упадут цены на сталь, экспорт упадет, неоткуда будет взять доллар, в частности – для погашения внешних долгов. Начнется новый виток девальвации гривни, то, что было в 2013-2015 годах, сможет повториться. Наша банковская система сейчас только восстанавливается. Она снова провалится в кризис. Если остановится экономика – ВВП снова упадет на 10-15%.

Последний вариант – не такой уж и маловероятный, отметил Городниченко. Итак, Украине необходимо – бороться за инвестора, сохранить внешний рынок, дружить с МВФ.

Можно ли обойтись без МВФ?

В Украине МВФ превратился в какой-то предмет политических дискуссий и манипуляций, отметил Тимофей Милованов. МВФ – это "иго", которое что-то постоянно от нас требует: создание антикоррупционного суда, исполнение бюджета, сбалансированности рыночных цен на газ.

Но – Украине нужно выплачивать деньги. Мы должны деньги. Мы их давно должны, проблема не нова. И будем должны еще долго. Но Америка – тоже должна деньги внешним инвесторам. Ничего страшного в этом нет. Но если вы должны много денег, а брать их неоткуда – ситуация становится критической. Потому что тогда вы все платите больше.

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Например, если вам нужно отдать все деньги на лекарства, а у вас есть только на 5 месяцев лечения, а последние 2 месяца – нет, тогда какой смысл в лечении вообще? Так и в Украине: мы сделали реформы, стабилизировали ситуацию. И если не "дотянем" с выплатами – будет снова кризис, и это разрушит все, чего уже достигли.

Есть вариант – не отдавать долги. Это будет иметь последствия: девальвация, потеря доверия от инвесторов, банкиров. Это повлияет на цены, на политическую ситуацию. Наш "друг" Россия активизирует попытки позаводить к нам снова свои интересы, даже – дать кому-то денег, если не прямо правительству – то кому-то другому. И наше право разговора с Европой будет совсем другое, когда мы " будем стоять на коленях", потому что нам платить нечем. И тогда термин "зубожиння" будет не просто любимым словечком популистов, а реальностью.

Одолжить деньги можно не только у МВФ. Как вариант – одолжить их у России, как это делал экс-президент, неизвестно, на каких условиях. Можно одолжить у Китая. Но там тоже не дураки. Они знают, что просить в критические моменты, какие условия ставить. Возможно, официально будут – 3%, а настоящая цена, учитывая скрытые условия – все 7 или 8. Что не будет отличаться от частных инвесторов.

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Частные инвесторы в прошлый раз давали Украине деньги под 7%. Если мы не будем сотрудничать с МВФ – это высокие риски, и давать будут уже под 8-10-12%.

Для сравнения: если возьмем деньги у частного инвестора – под 11% годовых, у МВФ – под 3%. Частный инвестор от нас ничего не требует. МВФ – требует реформ, часто украинцам непонятных – как приведение уровня цен на газ к рыночному (читай – подорожание газа). Занять надо немало – около 3 миллиардов долларов. Разница в 8% означает 240 миллионов долларов в год. За следующие 5 лет они превратятся в более миллиарда долларов выплат по процентам. Отсутствие выполнения условий – значит выплата лишнего миллиарда долларов.

Занимать деньги – трудно. Но не занимать их – чревато последствиями. Поэтому, акцентировал Милованов, стоит занимать как можно дешевле и выполнять условия по реформированию, развивать экономику.

Чем грозит кризис украинскому бизнесу и как ему защититься?

Украинцам не стоит бояться малого бизнеса. Это хорошая возможность заработать для себя, даже в условиях слабой экономики и потенциального кризиса. Если финансовые рынки не работают и сохранение денег не работает – можно создать мелкий бизнес. А не ждать решения макроситуации.

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В случае кризиса первая угроза – девальвация. Так что, если есть возможность – стоит искать и заключать западные контракты, фиксировать доходы в валюте, а контракты по финансовым обязательствам – в гривне, и заключать договоры аренды на три года вперед в валюте, которая будет дешеветь.

Еще одна угроза – когда в бюджете закончатся деньги, он придет к бизнесу. То есть – налоговая придет "трясти". Потому что пенсии надо будет чем-то платить. Поэтому – придут к тем, у кого большая маржа или у кого непонятная структура. Поэтому – стоит позаботиться о легальности бизнеса.

Экспортерам девальвация вообще даже выгодна – например, ИТ-компании смогут нанимать больше работников за меньшие деньги в Украине, а прибыли по международным контрактам получать так же – в стабильной валюте.

Украинские приманки для инвесторов

Думающие бизнесмены смогут противостоять кризису, а также расти, укладываясь в новые технологии – ноу-хау, оборудование – и повышение за их счет эффективности производства. Но для этого – нужны инвестиции. Они сейчас приходят, но их недостаточно, отметила Елена Билан. Для иностранных инвесторов взамен огромным положительным сигналом станет земельная реформа в Украине. Они готовы будут вкладывать деньги даже не только в аграрный сектор, если произойдет земельная реформа – она ​​даст значительный толчок экономике в целом.

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Приватизация – открытая, прозрачная, с большим количеством участников, с привлечением иностранных инвесторов – тоже станет громким звонком для привлечения капитала в украинский бизнес. И делать это надо быстро.

Не позволять иностранному бизнесу заходить в украинскую экономику, мол, они "подомнут" нас под себя – заблуждение, заметил Тимофей Милованов. Ведь на этих предприятиях будут работать украинцы. И таким образом будет наполняться не столько бюджет, сколько – будет расти счастье, удовлетворенность украинский.

Причем, крупные украинские компании часто не обращают внимания на долгие экономические вызовы, мотивируя "как-то будет". Олигархические компании даже не думают о повышении эффективности, технологичности и тому подобное. Ведь – "зачем, и так как-то будет".

Можно ли "вытрясти" денег из тех, кто их имеет, и закрыть "дыры" бюджета?

Может депутат дать деньги государству беспроцентно? Можно ли заставить миллионеров "скинуться" для пополнения госбюджета? Можно – говорят экономисты. Но тогда стоит попрощаться с демократией и рыночной экономикой. Мы тогда будем "Мордором".

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