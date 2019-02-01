Украине нужен новый закон "О железнодорожном транспорте", – Криворучко

В Украине есть потенциал для того, чтобы отечественная железная дорога догнала немецкую и французскую железные дороги.

Однако для этого ей необходимо предпринять ряд шагов, сообщил в интервью 112.ua председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

Да, по словам Криворучко сейчас нужен новый закон "О железнодорожном транспорте".

"Отрасль (железнодорожных перевозок – ред.) требует нового закона Украины "О железнодорожном транспорте" с европейской системой управления отраслью и базовыми принципами для формирования конкурентной модели рынка железнодорожных услуг", – заявил Криворучко.

По словам Криворучко, нужна прагматичная и системная работа с основным фокусом на реформирование системы тарифообразования (изменение экономической бизнес-модели), допуск частной тяги (начало формирования конкурентного рынка).

Также, по словам эксперта, в законе необходимо актуализировать ответственность монополиста перед грузоотправителем за соблюдение сроков доставки, поскольку на сегодня это большой и проблемный вопрос.