13:19
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Украине нужен новый закон "О железнодорожном транспорте", – Криворучко

      4 Читати новину українською
      Александр Криворучко
      Александр Криворучко / 112.ua

      В Украине есть потенциал для того, чтобы отечественная железная дорога догнала немецкую и французскую железные дороги.

      Однако для этого ей необходимо предпринять ряд шагов, сообщил в интервью 112.ua председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

      Да, по словам Криворучко сейчас нужен новый закон "О железнодорожном транспорте".

      "Отрасль (железнодорожных перевозок – ред.) требует нового закона Украины "О железнодорожном транспорте" с европейской системой управления отраслью и базовыми принципами для формирования конкурентной модели рынка железнодорожных услуг", – заявил Криворучко.

      По словам Криворучко, нужна прагматичная и системная работа с основным фокусом на реформирование системы тарифообразования (изменение экономической бизнес-модели), допуск частной тяги (начало формирования конкурентного рынка).

      Также, по словам эксперта, в законе необходимо актуализировать ответственность монополиста перед грузоотправителем за соблюдение сроков доставки, поскольку на сегодня это большой и проблемный вопрос.

      Теги: Транспорт Железная дорога
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 13:00 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      16
      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      сегодня , 12:01 Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      Артем Овдієнко 118
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 590
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1701
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 416
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      "ІВМ" обогнала "Microsoft" по стоимости активов
       1 октября 2011 , 16:05
      Гривна дешевеет, однако украинцам не стоит паниковать, - финансисты
       6 февраля 2014 , 23:59 6
      Падение промпроизводства в мае замедлилось до 2,1%, — Госстат
       18 июня 2014 , 18:58
      НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны
       9 июля 2014 , 21:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук