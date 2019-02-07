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      Украине нужно 100 лет, чтобы достичь экономического уровня Германии, — Всемирный банк

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      Украине нужно 100 лет, чтобы достичь экономического уровня Германии
      Украине нужно 100 лет, чтобы достичь экономического уровня Германии / prozoro.info

      Украине понадобится 100 лет для достижения текущего экономического уровня Германии без проведения реформ, и имея текущие темпы роста ВВП.

      Вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилл Мюллер сказал, что чтобы достичь уровня Польши Украине нужно не менее 50 лет, пишет "Экономическая правда".

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      В то же время для достижения текущего уровня экономического развития стран Западной Европы, таких как Германия, понадобится вдвое больше времени – 100 лет. В Украине значительная концентрация капитала в руках немногочисленной группы населения. Так, 3 самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны.

      Это почти вдвое больше, чем в России и втрое больше, чем в Польше,
      – добавил Мюллер.

      В Украине отношение доходов богатейших людей к ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, "способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала".

      Что сдерживает экономическое развитие Украины? Несколько факторов: большая закредитованность, сильная зависимость от мировых рынков сбыта сырья и слишком позднее начало реформ.

      Какие реформы предлагают представители Всемирного банка для Украины? Приоритетные – это налоговая реформа, улучшение логистики, а также отмены моратория на продажу земли. Очень важна судебная реформа и реформа Антимонопольного комитета.

      Банковская система Украины получила наибольшую за последние 6 лет прибыль. Она составила 21,7 миллиарда гривен. В 2017 году банки получили убытки более чем на 26 миллиардов гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Польши Реформы Всемирный банк Деньги
      Источник: 24 Канал
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