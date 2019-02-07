Украине нужно 100 лет, чтобы достичь экономического уровня Германии, — Всемирный банк

Украине понадобится 100 лет для достижения текущего экономического уровня Германии без проведения реформ, и имея текущие темпы роста ВВП.

Вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилл Мюллер сказал, что чтобы достичь уровня Польши Украине нужно не менее 50 лет, пишет "Экономическая правда".

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В то же время для достижения текущего уровня экономического развития стран Западной Европы, таких как Германия, понадобится вдвое больше времени – 100 лет. В Украине значительная концентрация капитала в руках немногочисленной группы населения. Так, 3 самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны.

Это почти вдвое больше, чем в России и втрое больше, чем в Польше,

– добавил Мюллер.

В Украине отношение доходов богатейших людей к ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, "способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала".

Что сдерживает экономическое развитие Украины? Несколько факторов: большая закредитованность, сильная зависимость от мировых рынков сбыта сырья и слишком позднее начало реформ.

Какие реформы предлагают представители Всемирного банка для Украины? Приоритетные – это налоговая реформа, улучшение логистики, а также отмены моратория на продажу земли. Очень важна судебная реформа и реформа Антимонопольного комитета.

Банковская система Украины получила наибольшую за последние 6 лет прибыль. Она составила 21,7 миллиарда гривен. В 2017 году банки получили убытки более чем на 26 миллиардов гривен.