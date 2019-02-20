Украинец, который получил 25 самых престижных наград Grammy

Владимир Горовиц – легендарный украинский пианист, который опередил Пола Макартни и Бейонсе по количеству полученных наград Grammy.

Пианист Горовиц родился в 1903 году в Киеве. Похвастаться любовью публики он может еще с юных лет. К примеру, на выпускном концерте Киевской консерватории ему устроили такие овации, что даже местная пресса не смогла обойти вниманием этот выступ.

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В 21 год он гастролировал по Советскому Союзу, но своего развития в коммунистической стране не видел. Поэтому сначала эмигрировал в Германию, а дальше в США.



Украинский пианист Владимир Горовиц

Признание пришло быстро. Пластинки с его записями становились настоящими бестселлерами, билеты раскупали мгновенно. Когда российский композитор Сергей Рахманинов написал очередное произведение, то отдал исполнять его Горовицу. По его словам, украинец сыграет лучше, чем сам композитор.

В 1953 году, громко отметив 25-летний юбилей карьеры в Америке, он просто ушел со сцены на 12 лет. Сказал, что устал и испытывает страх перед публикой.

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Для семьи пианиста это были непростые времена. Жене пришлось продавать драгоценности и картины импрессионистов. А Горовиц запирался дома и играл, изучал новые произведения, отшлифовывал технику. Для того, чтобы отвлечься от работы, гулял со своими пуделями и играл в карты.

Концерт-возвращение 1965 года стал главным музыкальным событием года. Чтобы купить билеты – 278 поклонников заняли очередь перед кассами еще в полночь. Жена композитора даже приносила им кофе и булочки. Утром, когда продажа должна была вот-вот начаться, стояло уже полторы тысячи человек. Собрались и представители мировой музыкальной элиты, и все они были потрясены.



Украинцем восхищались представители мировой музыкальной элиты

Виртуозность Владимира Горовица никуда не исчезла, а таким репертуаром не владел ни один музыкант того времени. На этот раз он гастролировал три года, а потом снова исчез на восемь.

Киевлянин был любимцем американских президентов. Еще в начале карьеры 1931 года в Белый дом его пригласил Герберт Гувер. В 1978 году музыкант выступал для своего давнего поклонника Джимми Картера, а в 1986 году Рональд Рейган вручил ему Президентскую медаль свободы.



Рональд и Нэнси Рейган награждают Владимира Горовица Президентской медалью свободы

Гастрольный график Горовица был расписан на год вперед. Он выходил на сцену аж до 83 лет. Критики уверяли, что как раз разменяв девятый десяток маэстро достиг пика мастерства.