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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Украинка Анна Музычук стала третьей шахматисткой мира

      55 Читати новину українською
      Анна Музычук
      Анна Музычук / David Llada

      Международная организация шахматистов (ФИДЕ) обновила рейтинг лучших шахматистов и шахматисток мира. Украинка Анна Музычук в обновленном рейтинге заняла третье место, ее сестра Мария – на шестой строчке.

      Обе шахматистки поднялись на одну ступеньку за месяц. До этого они были четвертая и седьмая соответственно.

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      Что касается других украинок, то Анна Ушенина – 34-я, Наталья Букса – 36-я, Инна Гапоненко – 49-я, Юлия Осьмак – 60-я, Наталья Жукова – 85-я.

      В отношении мужчин, то лучшая позиция у Василия Иванчука – он на 33-й позиции. Антон Коробов – 42-й, Юрий Криворучко – 37-й, Павел Эльянов – 67-й, Руслан Пономарев – 83-й, Юрий Кузубов – 84-й, Александр Арещенко – 99-й.

      Напомним, на Всемирной шахматной Олимпиаде женская сборная Украины получила серебряные награды, в то время как мужская сборная закончила турнир на десятом месте. Также украинские шахматисты Антон Коробов и Мария Музычук завоевали золотые награды в личном зачете шахматной Олимпиады.

      Теги: Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
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