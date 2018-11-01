Украинка Анна Музычук стала третьей шахматисткой мира

Международная организация шахматистов (ФИДЕ) обновила рейтинг лучших шахматистов и шахматисток мира. Украинка Анна Музычук в обновленном рейтинге заняла третье место, ее сестра Мария – на шестой строчке.

Обе шахматистки поднялись на одну ступеньку за месяц. До этого они были четвертая и седьмая соответственно.

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Что касается других украинок, то Анна Ушенина – 34-я, Наталья Букса – 36-я, Инна Гапоненко – 49-я, Юлия Осьмак – 60-я, Наталья Жукова – 85-я.

В отношении мужчин, то лучшая позиция у Василия Иванчука – он на 33-й позиции. Антон Коробов – 42-й, Юрий Криворучко – 37-й, Павел Эльянов – 67-й, Руслан Пономарев – 83-й, Юрий Кузубов – 84-й, Александр Арещенко – 99-й.

Напомним, на Всемирной шахматной Олимпиаде женская сборная Украины получила серебряные награды, в то время как мужская сборная закончила турнир на десятом месте. Также украинские шахматисты Антон Коробов и Мария Музычук завоевали золотые награды в личном зачете шахматной Олимпиады.