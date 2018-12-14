Украинка Чинка признана лучшим паралимпийским спортсменом ноября в мире

Украинку Елену Чинку признали лучшей спортсменкой ноября по версии Международного паралимпийского комитета, которая была выдвинута на эту номинацию по ярким результатам выступления на чемпионате Европы-2018 по спортивным танцам на колясках.

Елена получила 67 процентов голосов, что принесло ей победу, сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

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Чинка завоевала 5 золотых наград в течение трех соревновательных дней чемпионата Европы, что проходил в Ломианках, Польша, став, по словам Международного паралимпийского комитета, наибольшим украшением этих соревнований.

Украинка была лучшей как в синглах стандарта, так и во фристайле 2-го класса. Вместе с партнером Александром Онищенко в дуэте получила золотые награды в стандартом, латинском и свободном стиле 2 класса.

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