Украинки выиграли серебро в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку

В первый день объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта украинские велосипедисты-трековцы завоевали золото и серебро.

Украинский дуэт Любовь Басова – Елена Старикова завоевал серебряные медали в командном спринте. Басова и Старикова показали третье время в квалификации, а в заезде с латвийками они отобрались в финал. В финале украинки уступили россиянками, показав время 33.108 против 32.452 у россиянок.

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Таким образом, Басова завоевала свою пятую медаль чемпионатов Европы, а Старикова – первую.

Напомним, что золото на этих соревнованиях уже получил украинец Роман Гладыш в гонке скретч.

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