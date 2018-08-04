13:59
4 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    24°C 19°C
  • вторник
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, 3 августа
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, 3 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Украинки выиграли серебро в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку

15 Читати новину українською
Любовь Басова и Елена Старикова
Любовь Басова и Елена Старикова

В первый день объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта украинские велосипедисты-трековцы завоевали золото и серебро.

Украинский дуэт Любовь Басова – Елена Старикова завоевал серебряные медали в командном спринте. Басова и Старикова показали третье время в квалификации, а в заезде с латвийками они отобрались в финал. В финале украинки уступили россиянками, показав время 33.108 против 32.452 у россиянок.

Читайте также: Tour de France-2018: победители и результаты всех этапов

Таким образом, Басова завоевала свою пятую медаль чемпионатов Европы, а Старикова – первую.

Напомним, что золото на этих соревнованиях уже получил украинец Роман Гладыш в гонке скретч.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24.

Теги: Новости спорта велоспорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свадебный букет и маникюр: смогли бы вы стать принцессой
сегодня, 13:00 Свадебный букет и маникюр: смогли бы вы стать принцессой
Уляна Корицька
Недобросовестные авиакомпании и туроператоры: как возместить убытки пассажира
сегодня, 12:45 Недобросовестные авиакомпании и туроператоры: как возместить убытки пассажира
Яніна Ткачук 319
Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар
сегодня, 12:02 Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар
Петро Охотін
Чому муніципальні варти перетворились в міські армії для тиску на громадян
сегодня, 11:00 Чому муніципальні варти перетворились в міські армії для тиску на громадян
Мустафа Найєм
Путешествия по Украине: невероятные места Херсонщины, которые поражают красотой
сегодня, 10:05 Путешествия по Украине: невероятные места Херсонщины, которые поражают красотой
Анастасія Ковач-Петрушенко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Пикантные фото Мэрилин Монро продадут на аукционе
 6 октября 2017 , 23:42
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук