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      Украинская экономика готова к кризисным явлениям, – НБУ

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      Активное распространение коронавируса в мире может стать причиной нового мирового кризиса. Нацбанк уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.

      Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий во время брифинга заявил, что у НБУ нет незакрытых операций, а банковская система реструктуризирована.

      Кстати Италия может стать центром нового мирового кризиса, – WP

      В 2013 у нас дефицит платежного баланса достигал почти 10% ВПП. Сейчас это 0,5%, – отметил Чурий.

      Сейчас экспорт продовольствия составляет 50% общего экспорта. По словам Чурия, спрос на продовольственные товары не так сильно снижается, как на энергоносители.

      Более того, Украина будет платить гораздо меньше за импорт энергоносителей, потому что их цена на рынке подешевела на 30%.

      Во вторник, 17 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 30,79 доллара за баррель. По сравнению с предыдущими торгами, цена нефти этой марки выросла на 2,46% (0,74 доллара).

      Влияние, наверное, будет более отрицательным, но в этом положительный эффект будут иметь те законодательные акты, за которые сегодня проголосовала Верховная Рада,
      – добавил Чурий.

      Обратите внимание Повторится ли сценарий кризиса 2008 года в Украине: объяснение НБУ

      Что в НБУ уже говорили о возможном кризисе?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвал вспышку коронавируса в мире. В то же время в апреле Нацбанк может пересмотреть макропрогнозы.

      Заметим, что из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону.

      Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020: какой стране пророчат победу
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики НБУ Деньги Мировой кризис 2020
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