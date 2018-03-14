Украинская разработка только за день на Indiegogo собрала необходимую сумму средств
Украинская компания Sproot Tech представила на платформе коллективного финансирования Indiegogo свою новую разработку – LED-лампу UniColor. Только за день на площадке удалось собрать необходимые 10 тысяч долларов.
Об этом пишет издание nv.ua.
При этом по состоянию на 14 марта уже собрали более 16 тысяч долларов (это 77 пользователей). Правда, компания установила цель в 10 тысяч.
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"Хорошо бы собрать столько, чтобы иметь заказов на 1000 штук", – сказал основатель Sproot Tech Алексей Тищенко.
По его словам, для этого нужно примерно 100 тысяч долларов, поэтому кампания продлится еще месяц.
Что такое LED-лампу UniColor? Особенность украинской разработки – это возможность устройства изменять цвета света и регулировать работу лампы с помощью смартфона через отдельное приложение. Устройство, разработанное Тищенко, полностью автономное, небольших размеров и излучает яркое цветное освещение. Также лампа водостойкая, следовательно ее можно брать с собой куда угодно. Устройство предназначено для всех, кто увлекается творческой фотосъемкой и экспериментирует в Instagram.
Что такое Indiegogo? Это сайт для финансирования проектов по схеме общественного финансирования, основанный в 2008 году. Главный офис проекта расположен в Сан-Франциско (США). Ежемесячно Indiegogo посещают 9 миллионов людей со всего мира.