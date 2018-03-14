Украинская разработка только за день на Indiegogo собрала необходимую сумму средств

Украинская компания Sproot Tech представила на платформе коллективного финансирования Indiegogo свою новую разработку – LED-лампу UniColor. Только за день на площадке удалось собрать необходимые 10 тысяч долларов.

Об этом пишет издание​ nv.ua.

При этом по состоянию на 14 марта уже собрали более 16 тысяч долларов (это 77 пользователей). Правда, компания установила цель в 10 тысяч.

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"Хорошо бы собрать столько, чтобы иметь заказов на 1000 штук", – сказал основатель Sproot Tech Алексей Тищенко.

По его словам, для этого нужно примерно 100 тысяч долларов, поэтому кампания продлится еще месяц.

Что такое LED-лампу UniColor? Особенность украинской разработки – это возможность устройства изменять цвета света и регулировать работу лампы с помощью смартфона через отдельное приложение. Устройство, разработанное Тищенко, полностью автономное, небольших размеров и излучает яркое цветное освещение. Также лампа водостойкая, следовательно ее можно брать с собой куда угодно. Устройство предназначено для всех, кто увлекается творческой фотосъемкой и экспериментирует в Instagram.

Что такое Indiegogo? Это сайт для финансирования проектов по схеме общественного финансирования, основанный в 2008 году. Главный офис проекта расположен в Сан-Франциско (США). Ежемесячно Indiegogo посещают 9 миллионов людей со всего мира.