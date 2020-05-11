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Украинские АЭС производят рекордно мало энергии за последние 5 лет

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Украинские АЭС работают на самой низкой мощности за последние 5 лет
АЭС работают на низкой мощности за 5 лет / Прямой

Атомные электростанции в Украине существенно сократили выработку энергии. Мощность генерации АЭС по состоянию на 10 мая составила 7,41 тысячи мегаватт – а это всего 53% от общей установленной мощности.

За последнее пятилетие – это самая низкая мощность АЭС во второе воскресенье мая на максимуме потребления электроэнергии. Об этом сообщают "Наши деньги".

К теме Энергетический кризис: что происходит и почему украинцы должны за это платить

Потужність АЕСМощность АЭС во второе воскресенье мая / Таблица "Наши деньги"

Отметим, что ГБР начало досудебное расследование по ограничению производства электроэнергии атомными электростанциями. Следователи будут проверять, были лм законными решения должностных лиц из Минэнергетики и защиты окружающей среды.

Что известно об уменьшении производства электроэнергии АЭС

  • 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями.
  • Позже стало известно, что "Энергоатом" после просмотра прогнозного баланса энергосистемы направил в "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году. Согласно ему, "Энергоатом" готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ровненской АЭС.
  • Предполагается и работа на пониженной мощности ряда энергоблоков АЭС в разных областях Украины.
  • 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации.
  • В Минэнерго говорят, что если бы государство не уменьшила объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.
  • По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, наданный момент в энергосистеме Украины – крупнейший кризис за всю новейшую историю.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Статистика Энергетика Министерство энергетики и защиты окружающей среды Рынок электроэнергии Электроэнергия АЭС
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