Украинские АЭС производят рекордно мало энергии за последние 5 лет

Атомные электростанции в Украине существенно сократили выработку энергии. Мощность генерации АЭС по состоянию на 10 мая составила 7,41 тысячи мегаватт – а это всего 53% от общей установленной мощности.

За последнее пятилетие – это самая низкая мощность АЭС во второе воскресенье мая на максимуме потребления электроэнергии. Об этом сообщают "Наши деньги".

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Мощность АЭС во второе воскресенье мая / Таблица "Наши деньги"

Отметим, что ГБР начало досудебное расследование по ограничению производства электроэнергии атомными электростанциями. Следователи будут проверять, были лм законными решения должностных лиц из Минэнергетики и защиты окружающей среды.

Что известно об уменьшении производства электроэнергии АЭС