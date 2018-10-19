Украинских судей не выбирают на европейские соревнования. Нужно задуматься, – Фонсека

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу над "Десной" (1:0) в 12-м туре УПЛ.

В поединке было немало спорных судейских решений, но Паулу Фонсека отнесся к ним спокойно.

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Честно говоря, не хочу обсуждать арбитра. Хочу обсуждать другие вещи. У судей возникло недоразумение между собой. Я был там, но не понял, что случилось в моменте с удалением Нуну Кампуша. Он ничего такого не сделал. Мой помощник пошел туда, чтобы позвать своего коллегу и отвести обратно на скамейку. Правда в том, что за последние годы не было украинских арбитров в серьезных еврокубковых матчах. Наверное, это что-то значит. Украинских судей не выбирают на важные европейские соревнования. Нужно задуматься, что происходит,

– неожиданно спокойно заявил после игры португальский тренер.

Напомним, что донецкий "Шахтер" одержал непростую победу в матче 12 тура украинской Премьер-лиги над "Десной". Но многим этот поединок запомнился судейством Сергея Бойко, который порой делал весьма странные решения.

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