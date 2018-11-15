Украинский армреслер Жох впал в кому после ДТП, в котором погиб Пушкарь

Украинский армреслер Олег Жох получил серьезные травмы и впал в кому в результате аварии под Ровно, в котором погиб украинский спортсмен, чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на страницу "Армреслинг" в одной из социальных сетей.

24 канал сообщал, что 14 ноября на Ровненщине в ДТП погиб Андрей Пушкарь – украинский чемпион мира по армреслингу и еще один мужчина. В аварии пострадал и армреслер Олег Жох, которого забрали в больницу.

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У Олега 2 перелома руки. Какой – врачи не говорят. Гематома на голове. Повреждены внутренние органы. Врачи тоже не говорят толком ничего. Везут на МРТ, потом, скорее всего, – транспорт на Киев. Из заграницы подтягивают хороших хирургов, готовят к операции. Сам Олег находится в коме,

– сообщили в соцсети.

Телеканал "UA: Ровно" сообщил, что по состоянию на 8:00 четверга состояние Жоха остается крайне тяжелым. Спортсмен находится в реанимации нейрохирургического отделения Ровненской городской больницы. По словам врача нейрохирургического отделения, мать Жоха просила не разглашать детали.