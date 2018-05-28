Украинский центр экологии моря провел самое масштабное исследование за последние 25 лет

Украинский научный центр экологии моря – государственная структура, которая большую часть своего финансирования ищет среди грантов. Недофинансированные исследователи моря даже смогли впервые за все годы независимости провести глобальное исследование Черного моря.

Шум прибоя, ракушки под ногами. Рабочее место иногда бывает и таким, если вы исследуете море. Однако, большую часть времени ученые проводят здесь.

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Лаборатория в Украинском центре исследования моря

В украинских реалиях научная лаборатория – это советского типа кабинетик с ремонтом еще из 90-х, но в этом Центре экологии моря в такой антураж вписаны современные исследовательские приборы от Евросоюза. На каждый искали грант или специальную программу сами сотрудники.

Здесь масштабные исследования могут начаться даже с маленькой капельки воды. Поэтому среди темных закоулков института есть лаборатории различных этапов исследования. На то, чтобы разобрать показатели по одному фрагменту, иногда нужно несколько дней.

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Благодаря пробам и с поверхности, и из глубины двух тысяч метров, биологи сейчас могут установить всех рыб, плававших там последние несколько дней. По тем же результатам определяют и состояние воды.

Именно в таких условиях провели первое в истории независимой Украины комплексное исследование Черного моря. Два года работы, десятки дорогих анализов за рубежом и удалось составить приблизительную карту расселения различных организмов по всему Черному морю.

Последние 25 лет такие масштабные исследования не проводились. Но мы по типу почвы определили типы поселения – там вот мидийные, а там вот – митилус,

– отметила руководитель морских биоценозов Светлана Ковалишина.

Оказывается, благодаря прорисованной карте можно понять даже, где есть залежи газа и нефти. Однако это не самое важное.

Кроме того, был исследован мусор, который плавал по поверхности в водной толще и на дне. Категории мусора – от кусков пластика, бутылок до микропластика. Именно микропластик на сегодняшний день является одним из наиболее опасных для всего не только моря, но и океана,

– отметил директор Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин.

Сейчас Черное море сильно меняется. В нем уменьшается прослойка с кислородом и увеличивается количество опасного мусора. Однако, исследовав проблему, ученые могут создать стратегию развития и улучшения водных ресурсов. Для этого уже пошли на еще несколько грантов от Евросоюза.