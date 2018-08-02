Украинский футболист перебрался в чемпионат Бельгии

В бельгийском чемпионате стало на одного украинца больше. Игроком команды "Кортрейк" стал защитник Андрей Бацула, который до этого выступал в "Александрии".

Информацию о трансфере игрока подтвердили в "Александрии". В клубе не сообщают, за сколько игрок перебрался в бельгийский клуб. Однако по данным "Команда №1", сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Читайте также: Коноплянка хочет перейти в клуб из чемпионата Испании

Также в интервью изданию, Андрей Бацула подтвердил, что "Кортрейк" заинтересовался им еще зимой 2018 года, но тогда клубы не сумели договориться относительно трансфера.

Стоит отметить, что за "Кортрейк" в свое время выступали арендованные у "Шахтера" Андрей Тотовицкий и Филипп Будковский, а также экс-динамовец Евгений Макаренко. В целом же, с учетом Андрея Бацулы, теперь в бельгийском чемпионате будет выступать восемь украинцев.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24