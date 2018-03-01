Украинский футболист Романчук, который стал гражданином Польши, рассказал о жизни в этой стране

Уроженец Ковеля и футболист клуба "Ягеллония" из города Белосток Тарас Романчук утверждает, что очень привык к Польше, тем более уже даже знает государственный гимн и поет его с другими.

Ранее сайт "24" сообщал, что Тарас Романчук получил гражданство Польши. Отмечалось, что необходимые документы он подал еще 23 февраля 2017 года, а в пятницу, 2 марта, должна была состояться официальная передача гражданства. Кроме спортсмена, поляками также стала и его семья (родители, брат и жена).

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Как рассказал сам футболист в комментарии ресурсу Sportowe Fakty, он очень рад получить гражданство Польши.

"Когда в 2014 году переехал в "Ягеллонию", у нас состоялся разговор с вице-президентом. Я вспомнил, что у меня польские корни, ведь моя бабушка родилась в Польше. Мы нашли все документы, подтверждающие ее происхождение, и год назад я направил запрос на получение польского гражданства", – отметил он.

По его словам, в Польше футболист живет уже 6 лет.

"За это время случались забавные случаи. Когда я на несколько дней ездил в Украину, чтобы навестить родителей, то по возвращении немного сложно было перейти с польского на украинский. В частности, в моем разговоре "проскакивали" польские слова, особенно когда ходил в магазин или общался с друзьями", – подчеркивает новоиспеченный поляк.

В то же время уроженец Волыни отметил, что уже очень сильно привык к Польше, и не скрывает, что там хорошо жить.

"Я уже даже знаю слова гимна. Перед матчами польской лиги всегда он звучит. И было однажды, если не ошибаюсь, в День польской армии, пел его со всеми", – добавляет Романчук.

Кроме того, он вспомнил, как после начала событий на Донбассе его к нему пришла повестка о службе в армии.

"Это был неприятный момент, мне тогда, можно сказать, повезло. Когда меня призвали служить в армию, я послал копию контракта своим родителям. Они показали ее официальным лицам, объясняя, что здесь у меня есть работа, я постоянно проживаю в Польше, и поэтому мне дали отсрочку на 5 лет", – убеждает он.

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Относительно украинского гражданства, которое у него пока остается, футболист знает, что по закону Украины у него может быть только один паспорт.

"В мае, после окончания сезона, я займусь этим вопросом. Мне только нужно предоставить определенные документы. Будут ли дальше какие-то проблемы, не знаю. Но я точно знал, что когда-нибудь придет такое время, поэтому мне нечего бояться", – констатировал Романчук.