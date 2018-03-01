16:24
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинский футболист Романчук, который стал гражданином Польши, рассказал о жизни в этой стране

490 Читати новину українською
Тарас Романчук
Тарас Романчук / Соцсети

Уроженец Ковеля и футболист клуба "Ягеллония" из города Белосток Тарас Романчук утверждает, что очень привык к Польше, тем более уже даже знает государственный гимн и поет его с другими.

Ранее сайт "24" сообщал, что Тарас Романчук получил гражданство Польши. Отмечалось, что необходимые документы он подал еще 23 февраля 2017 года, а в пятницу, 2 марта, должна была состояться официальная передача гражданства. Кроме спортсмена, поляками также стала и его семья (родители, брат и жена).

Читайте также: Электричка протаранила автомобиль с украинцами в ​​Польше: много погибших

Как рассказал сам футболист в комментарии ресурсу Sportowe Fakty, он очень рад получить гражданство Польши.

"Когда в 2014 году переехал в "Ягеллонию", у нас состоялся разговор с вице-президентом. Я вспомнил, что у меня польские корни, ведь моя бабушка родилась в Польше. Мы нашли все документы, подтверждающие ее происхождение, и год назад я направил запрос на получение польского гражданства", – отметил он.

По его словам, в Польше футболист живет уже 6 лет.

"За это время случались забавные случаи. Когда я на несколько дней ездил в Украину, чтобы навестить родителей, то по возвращении немного сложно было перейти с польского на украинский. В частности, в моем разговоре "проскакивали" польские слова, особенно когда ходил в магазин или общался с друзьями", – подчеркивает новоиспеченный поляк.

В то же время уроженец Волыни отметил, что уже очень сильно привык к Польше, и не скрывает, что там хорошо жить.

"Я уже даже знаю слова гимна. Перед матчами польской лиги всегда он звучит. И было однажды, если не ошибаюсь, в День польской армии, пел его со всеми", – добавляет Романчук.

Кроме того, он вспомнил, как после начала событий на Донбассе его к нему пришла повестка о службе в армии.

"Это был неприятный момент, мне тогда, можно сказать, повезло. Когда меня призвали служить в армию, я послал копию контракта своим родителям. Они показали ее официальным лицам, объясняя, что здесь у меня есть работа, я постоянно проживаю в Польше, и поэтому мне дали отсрочку на 5 лет", – убеждает он.

Читайте также: Дуда обвинил украинцев в геноциде народа Польши

Относительно украинского гражданства, которое у него пока остается, футболист знает, что по закону Украины у него может быть только один паспорт.

"В мае, после окончания сезона, я займусь этим вопросом. Мне только нужно предоставить определенные документы. Будут ли дальше какие-то проблемы, не знаю. Но я точно знал, что когда-нибудь придет такое время, поэтому мне нечего бояться", – констатировал Романчук.

Теги: Новости Украины Новости спорта Новости Польши
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 109
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1719
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
364
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1221
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 939
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук