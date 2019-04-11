Украинский полицейский работал на российский Генштаб: СБУ обнародовала доказательства

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника Нацполиции в Харьковской области по подозрению в госизмене. Мужчину обвиняют в сотрудничестве с ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Да, полицейский использовал служебное положение для сбора и передачи своему российскому куратору секретной информации, циркулирующей в МВД и Нацполиции, передают в СБУ.

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Подозреваемый в измене полицейский предоставлял куратору сведения о дислокации и мобилизационной готовности воинских подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, в том числе задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил.



Секретные сведения, которые мужчина передавал в Россию и хранил на собственном компьютере

Злоумышленник, в частности, передавал своему куратору данные о составе сил, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, укомплектования частей службы охраны порядка мобилизационными ресурсами. Полицейский также осуществлял сбор и обобщение информации о патриотически настроенных жителях Харьковского региона.

Эту "подборку" материалов он цинично назвал "Нацисты и их помощники в Харькове". Здесь полные установочные данные, идентификаторы связи, адреса проживания, страницы в соцсетях относительно более пятисот украинских граждан. Это и активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии, участники АТО и другие,

– подчеркнул представитель СБУ.

Известно, что завербовали украинского милиционера в российском городе Белгород. Да, полицейский часто пересекал границу со страной-агрессором во время своих выходных. Эти поездки он скрывал перед окружением под легендой, что якобы посещал в России родственников.



В РФ он также передавал информацию о патриотических жителях Харьковской области

Об идейной основе противоправной деятельности полицейского свидетельствует также значительное количество выявленных материалов антиукраинского содержания, пропаганды "Новороссии", "Харьковской Народной республики" и идей "русского мира".

Сейчас задержанному объявили подозрение в госизмене. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Видео задержания милиционера, обвиняемого в госизмене:

В Харькове задержали полицейского, который работал на Генштаб Вооруженных сил РФ: