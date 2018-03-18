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Украинский ведущий случайно получил фото с Викторией Бекхэм

604 Читати новину українською
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич / Фото из свободных источников

Телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя – Яцечко Анатолий), известный по участию в программе "Завтрак с 1+1", случайно попал на фото знаменитой Виктории Бекхэм. Певица в то время делала селфи.

Стильное фото появилось на Instagram странице дизайнера и участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм. На снимке звезда позирует перед зеркалом в роскошной юбке и рубашке.

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Однако на втором плане виднеется человек, который что-то рассматривает в своем телефоне. Это был украинский телеведущий Анатолий Анатолич.

Случайно попал в кадр к Виктории Бекхэм. Вон я с телефоном. Только Дэвида Бекхэма не отмечайте. Не хочу этих выяснений,
– в шутку написал украинский шоумен.

Сторонники Анатолия Анатолича оценили такую ​​забавную фотографию, отмечая, что это "шутка недели".

Теги: Новости Украины LifeStyle Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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