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Украинскому рынку серной кислоты грозит монополия

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Серная кислота
Серная кислота / dniprograd.org

На украинском рынке серной кислоты должна быть конкуренция, но вместо этого Украине грозит монополия.

Такое мнение в комментарии Бизнес-портала UAprom выразил Сергей Середа, директор "Захид", занимающейся импортом серной кислоты в Украине.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года ВостГОК и "Сумыхимпром", занимающих доминирующее положение на рынке серной кислоты, обратились в МЭРТ жалобой на импорт этого сырья, который, по их мнению, наносит ущерб украинским химикам. В свою очередь, чиновники Минэкономторговли, без каких-либо предварительных исследований, открыли специальное расследование.

"Наше отношение к этому расследованию, конечно же, отрицательное. Я думаю, что должен рынок регулировать все эти отношения, должна быть конкуренция. А наши производители-монополисты хотят преференций на рынке", – сказал среды.

По его словам, в настоящее время объемы импорта серной кислоты в Украине не дотягивают даже до 10% от внутреннего производства этого сырья.

"Импорт не делает погоды на рынке. Более того, он выступает своеобразной подстраховкой, когда украинские производители останавливают оборудования на ремонт, чтобы не возник дефицит", – отметил он.

При этом среда напомнил, что в феврале во время дебатов в МЭРТ предприятия горно-металлургического комплекса, основные потребители серной кислоты в Украине, в один голос заявили, что рынок закрывать нельзя.

"Потому что в 2017 году возникла ситуация, когда "Нафтан" (белорусский производитель серной кислоты – ред.) остановился на плановый ремонт. И у отечественных метпредприятий сразу же возникли большие проблемы с обеспечением этим сырьем, поскольку у украинских производителей также были технические проблемы. В ВостГОК очень старое оборудование, там постоянные аварийные ситуации. Он не мог запуститься три месяца", – рассказал директор ООО "Захид".

По его словам, этот период большинство потребителей прошло на технологическом минимуме, который обязателен на метпредприятиях. "Могло даже дойти до экологической катастрофы", – предостерег он.

Среда также подчеркнул, что в Украине не хватает специализированных цистерн для перевозки серной кислоты, а имеющийся подвижной состав находится в плачевном состоянии. Поэтому его дефицит традиционно покрывался за счет импорта.

Теги: імпорт Министерство экономического развития и торговли Экология
Источник: 24 Канал
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