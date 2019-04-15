"Укрлендфарминг" повысил зарплаты на 90% за два года, – Бахматюк

На фоне трудовой миграции группа компаний "Укрлендфарминг" за два года подняла зарплаты на 90%.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону в программе "Гордон" заявил владелец группы Олег Бахматюк, передает "ДС".

"Мы за последние два года подняли зарплату на 90%. Для меня, как руководителя, это сегодня самый большой вызов. В месяц мы платим 250 млн грн зарплаты, 3 млрд в год", – констатировал бизнесмен.

По его словам, средняя зарплата в холдинге – 11 тыс. грн, а, например, механизатор получает не меньше 30 тыс. грн.

При этом, по словам Бахматюка, его компании ранее столкнулись с последствиями трудовой миграции.

"Мы потеряли много водителей, которые поехали в Прибалтику и Польшу. Европа распробовала наших людей, ведь у них есть уровень образования, они трудолюбивые и законопослушные, имеют стойкие моральные и семейные ценности, так почему бы их не адаптировать", – сказал владелец "Укрлендфарминг".