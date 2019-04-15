16:02
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      "Укрлендфарминг" повысил зарплаты на 90% за два года, – Бахматюк

      29 Читати новину українською
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      На фоне трудовой миграции группа компаний "Укрлендфарминг" за два года подняла зарплаты на 90%.

      Об этом в интервью Дмитрию Гордону в программе "Гордон" заявил владелец группы Олег Бахматюк, передает "ДС".

      "Мы за последние два года подняли зарплату на 90%. Для меня, как руководителя, это сегодня самый большой вызов. В месяц мы платим 250 млн грн зарплаты, 3 млрд в год", – констатировал бизнесмен.

      По его словам, средняя зарплата в холдинге – 11 тыс. грн, а, например, механизатор получает не меньше 30 тыс. грн.

      При этом, по словам Бахматюка, его компании ранее столкнулись с последствиями трудовой миграции.

      "Мы потеряли много водителей, которые поехали в Прибалтику и Польшу. Европа распробовала наших людей, ведь у них есть уровень образования, они трудолюбивые и законопослушные, имеют стойкие моральные и семейные ценности, так почему бы их не адаптировать", – сказал владелец "Укрлендфарминг".

      blog_ava
      Великий пост 2019: история и правила соблюдения
      сегодня
      16027
      Теги: Олег Бахматюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      сегодня , 15:10 Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      Юрій Бутусов 1884
      Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты
      сегодня , 14:42 Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты
      294
      "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      сегодня , 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      10846
      Донбасс без воды: ежедневный риск
      сегодня , 12:00 Донбасс без воды: ежедневный риск
      Максим Єфімов 672
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сегодня , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1621
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      КРУ обнаружило нарушения у "Родовид Банке "
       8 апреля 2011 , 18:50 2
      К 2050 году 100% энергии в Дании будет "зеленой"
       16 апреля 2012 , 13:07
      Правительство выделило МВД почти 200 млн грн на закупку бронетехники и средств защиты
       19 июня 2014 , 14:05
      ЕС вводит запрет на импорт товаров из Крыма
       23 июня 2014 , 16:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук