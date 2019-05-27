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      "Укрпочта" хочет продать Главпочтамт в центре Киева: что об этом известно

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      С Киевского Крещатика может съехать одно из старейших учреждений – "Укрпочта". О намерении переместить киевский Главпочтамт как можно дальше от центра заявил глава госпредприятия Игорь Смелянский.

      Что нужно, чтобы продать здание

      Здание на Крещатике хотят продать, а на вырученные средства построить современные сортировочные центры за городом. Но на сегодня "Укрпочта" внесена в список компаний, которые не подлежат приватизации, поэтому ни одного ее квадратного метра продать не могут.

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      Руководитель учреждения Игорь Смелянский отметил: для того, чтобы продать любое здание, нужны изменения в законодательстве. Команда "Укрпочты" уже внесла соответствующее предложение в Раду.

      Мы начали сдавать в аренду часть почтамта, таким образом за месяц получили 2 миллиона гривен прибыли. Когда же мы пришли в эту компанию, то "Укрпочта" по всей стране зарабатывала лишь 10 миллионов в год,
      – подчеркнул он.

      Сейчас в Главпочтамте работает почти 1300 человек. По словам гендиректора учреждения, содержание здания площадью почти 20 тысяч квадратных метров стоит 11 миллионов гривен в год. Еще 10 миллионов нужно на ремонт фасада.

      Для чего продавать здание в центре Киева

      Смелянский считает, что это помещение подошло бы для гостиницы или офисного центра. Однако такая идея не всем нравится. На сайте президента зарегистрировали петицию о запрете продажи здания.

      Петиція щодо Головпоштамту у Києві
      Скриншот зарегистрированной петиции

      Однако урбанисты значительных проблем с переселением главного отделения не видят.

      Эта тенденция похожа на тенденцию переезда промышленности из центра городов. Считаю, что люди, которые не являются частью публичной функции, не должны занимать публичное пространство в центре города. Мы можем использовать его более целесообразно и приносить пользу большему количеству людей,
      – прокомментировал Юрий Грановский, соучредитель ОО "Агенты перемен".

      Эксперты различают такие понятия как фронт-офис и бэк-офис. Фронт – это когда офис предоставляет услуги людям, а бэк – когда люди там только работают. Поэтому Главпочтамт, за исключением почтового отделения, является бэк-офисом.

      "Для города важно, чтобы само отделение почты сохранилось. И для этого не нужно много пространства. Когда все ездят в центр работать – это не лучший вариант. Лучше, когда люди имеют рабочие места ближе к дому, ведь тогда транспорт меньше заполнен в часы пик, – пояснил Иван Вербицкий, эксперт аналитического центра CEDOS.

      Но точки над "і" должен расставить транспортный анализ. Ведь, по словам экспертов, не факт, что отель просто захочет взять обертку "мы в центре города". Заплатив за это, например, плохой транспортной доступностью и задержками своих клиентов.

      Тем временем, руководитель "Укрпочты" думает о продаже не только столичного Главпочтамта. За основу в учреждении принимают мировой опыт: крупные отделения почты уже продали, в частности, в США.

      Ігор Смілянський
      Игорь Смелянский, гендиректор "Укрпочты"

      Пока же в "Укрпочте" ждут решения Верховной Рады: решатся ли депутаты под конец своей каденции проголосовать за предоставление разрешения почте продавать помещения.

      Если так, дальше проведут оценку, а впоследствии выставят на аукцион в системе Prozorro. Кстати, в аукционе можно прописать требования по сохранению облика фасада и, например, почтового отделения.

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      26 мая
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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Продажа недвижемости Укрпошта Новости Украины Верховная Рада Новости Киева Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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