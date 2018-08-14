15:54
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
31°C 16°C
  • среда
    32°C 21°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    31°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Укрзализныця" готовится скрыто повысить железнодорожный тариф на 25%

54 Читати новину українською
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки / agropolit.com

Последние инициативы "Укрзализныци" приведут к скрытому повышению тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 25%.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький в эфире телеканала "112 Украина", пишет Минпром.

С. Биленький напомнил, что повышение грузовых тарифов с 31 октября 2017 года на 15% обошлось бизнесу в 6,5 млрд грн дополнительных расходов в год и еще столько же бизнес заплатил в результате проведенной дерегуляции вагонной составляющей.

"Кроме того, сейчас обсуждается проект приказа Мининфраструктуры, который позволит "Укрзализныце" поднять еще ставки на подачу порожних вагонов. Это будет бизнесу еще дополнительная потеря 5 млрд грн. 6,5, 6,5 и 5 – уже 18 млрд грн", – отметил С. Биленький.

Глава ФМУ обратил внимание и на другие инициативы железной дороги по тайному повышению тарифов. "Там так называемый коэффициент Т-дополнительный, который определяет время на документальное оформление порожних вагонов. Сейчас предприятия платят, грузоперевозчики за одни сутки. "Укрзализныця" хочет, чтобы они платили за две. Это еще 1,2 млрд грн. Поэтому, если мы все сложим, будет около 20 млрд грн", – отметил он.

"И еще нас ждет, мы в этом уверены, уже в начале осени новое повышение непосредственно тарифов. У нас традиционно "Укрзализныця" осенью пытается повысить тарифы. Ни одна промышленность такую ​​нагрузку выдержать не может", – резюмировал С. Биленький.

Как сообщалось, вчера руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" по отзыву и отмене проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, применяемых к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги, по унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов".

Теги: Министерство инфраструктуры Тарифы металургия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
сегодня, 15:00 Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
Злой Одессит
Украина в ловушке: что убивает нашу страну
сегодня, 13:00 Украина в ловушке: что убивает нашу страну
Павло Казарін
Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
сегодня, 10:01 Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
сегодня, 12:30 Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
Юлія Девда 20466
Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
сегодня, 12:00 Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
Блог Медіа
Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
 3 февраля 2012 , 12:39 226
"Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
 18 декабря 2016 , 16:11 9
Великобритания не считает Moody's, Fitch и S & P виновными в кризисе Еврозоны
 22 июля 2011 , 20:34 1
Правительство Таиланда выделит $30 млрд. на восстановление промышленности
 31 октября 2011 , 12:56
Экономика Украины из-за войны упадет на 7,25%, — МВФ
 2 сентября 2014 , 19:21
Доллар и евро подешевели — курсы валют на 15 сентября
 15 сентября 2014 , 13:42
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук