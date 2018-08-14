"Укрзализныця" готовится скрыто повысить железнодорожный тариф на 25%

Последние инициативы "Укрзализныци" приведут к скрытому повышению тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 25%.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький в эфире телеканала "112 Украина", пишет Минпром.



С. Биленький напомнил, что повышение грузовых тарифов с 31 октября 2017 года на 15% обошлось бизнесу в 6,5 млрд грн дополнительных расходов в год и еще столько же бизнес заплатил в результате проведенной дерегуляции вагонной составляющей.



"Кроме того, сейчас обсуждается проект приказа Мининфраструктуры, который позволит "Укрзализныце" поднять еще ставки на подачу порожних вагонов. Это будет бизнесу еще дополнительная потеря 5 млрд грн. 6,5, 6,5 и 5 – уже 18 млрд грн", – отметил С. Биленький.



Глава ФМУ обратил внимание и на другие инициативы железной дороги по тайному повышению тарифов. "Там так называемый коэффициент Т-дополнительный, который определяет время на документальное оформление порожних вагонов. Сейчас предприятия платят, грузоперевозчики за одни сутки. "Укрзализныця" хочет, чтобы они платили за две. Это еще 1,2 млрд грн. Поэтому, если мы все сложим, будет около 20 млрд грн", – отметил он.



"И еще нас ждет, мы в этом уверены, уже в начале осени новое повышение непосредственно тарифов. У нас традиционно "Укрзализныця" осенью пытается повысить тарифы. Ни одна промышленность такую ​​нагрузку выдержать не может", – резюмировал С. Биленький.



Как сообщалось, вчера руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" по отзыву и отмене проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, применяемых к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги, по унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов".