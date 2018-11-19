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      "Укрзализныця" станет конкурентом частных грузоперевозчиков: эксперт оценил нововведение УЗ

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / intvua.com

      Государственная компания "Укрзализныця" (УЗ) объявила о планах создать грузовую компанию UZ Cargo Wagon для управления вагонами. Однако, становясь конкурентом частных операторов перевозок, она должна сосредоточиться и на такой проблеме, как полное укомплектование парка локомотивов, преодолев нынешний дефицит.

      Такое мнение высказал глава Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко в блоге, опубликованном на OBOZREVATEL. По его словам, вагоны для UZ Cargo Wagon планируют закупить в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. Он предоставит УЗ кредит в $ 150 млн по хорошей ставке на приобретение вагонов, а также активную борьбу с коррупцией. Главной целью начатого проекта УЗ называет получение возможности устанавливать рыночные цены на перевозки.

      "Что же, желание играть по рыночным правилам и почувствовать себя в "шкуре" частного оператора – похвально. В то же время важно понимать: в приобретение новых и модернизацию существующих вагонов могут инвестировать и реально инвестируют частные операторы. А вот для решения проблемы дефицита локомотивов , которая в Украине приобрела катастрофический масштаб (износ парка достигает 96%), привлекать внешние инвестиции может только "Укразализныця". Поскольку именно УЗ имеет монопольное право на использование тяги для перевозки вагонов по железнодорожной дороге. При этом планируемая госкомпанией закупка 30 новых машин до конца первого квартала 2019 года не решает проблему", – отметил Криворучко.

      Эксперт отметил, что из-за дефицита локомотивов в Украине ничем вывозить вагоны, и они все чаще превращаются в "склады на колесах". В итоге за пять лет срок доставки вагонов в Украине вырос в два раза.

      В связи с этим, "Укрзализныци", считает Криворучко, критически важно сосредоточиться на решении дефицита тяги, где возможности частного инвестирования искусственно ограничены. Он подчеркнул, что участники рынка уверены в том, что УЗ должен в первую очередь инвестировать в приобретение новых локомотивов и в развитие инфраструктуры.

      Криворучко добавил, что пока УЗ собирается купить 6500 вагонов и использовать их как частный парк, зарабатывая существенно больше. Однако, в предстоящей конкуренции UZ Cargo Wagon и частных операторов вагонов есть большой риск. Так, участники рынка уверенно предполагают, что новая логистическая компания УЗ может получить нерыночное преимущество просто за счет того, что именно ее вагоны будут приоритетно обеспечены локомотивной тягой, которую может использовать только "Укрзализныця". Кроме того, для своей грузовой компании УЗ может оптимизировать погрузочно-разгрузочные работы и обеспечить сохранность вагонного парка.

      "Что ж, время покажет. Ясно одно – условия, в которых будет работать UZ Cargo Wagon, станут для самой УЗ и четким индикатором рынка: монополист готов к реальной работе на рыночных условиях, или будет создавать "тепличные возможности" для своей структуры? При том, что обеспечить равные условия для всех операторов рынка, частных или государственных – это прямая обязанность УЗ", – резюмировал эксперт.

      Теги: Коррупция Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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