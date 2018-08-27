Умер Джон Маккейн: в Украине в честь сенатора могут переименовать улицу

Одной из улиц Киева хотят присвоить имя американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевсовета.

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Американский сенатор Джон Маккейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена, его помощь невозможно переоценить. Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой! Он был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города!

– отмечает автор петиции Андрей Арсентьев.

В честь американского сенатора автор предлагает назвать улицу Жмеринскую или одну из новых киевских улиц. Петицию зарегистрировали 27 августа.

Напомним, с утра 26 августа к зданию посольства США в Киеве люди несут цветы, чтобы почтить память сенатора-республиканца Джона Маккейна.



Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение рака. У него была опухоль мозга. Его похоронят в столице штата Мэриленд – городе Аннаполисе. Попрощаться с Джоном Маккейном можно будет и в Вашингтоне и Финиксе.



Украинские политики выразили соболезнования по поводу смерти сенатора, которого называли большим другом Украины.