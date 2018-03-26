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Умер основатель "МММ" Сергей Мавроди

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Умер Сергей Мавроди – основатель
Умер Сергей Мавроди – основатель "МММ" / ru.sputniknews.kz

В Боткинской больнице в Москве умер Сергей Мавроди – основатель финансовой пирамиды "МММ".

В ночь на 26 марта, Сергей Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему карету скорой помощи.

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Мавроди жаловался на слабость и боль в сердце. Медики 67-й городской больницы Москвы не смогли спасти Сергея – утром он умер. Врачи диагностировали у него сердечный приступ. Ему было 62 года.

Кто такой Сергей Мавроди? Это известный российский мошенник – основатель крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды "МММ". Был осужден за мошенничество в крупных размерах – он нанес материальный ущерб миллионам своих вкладчиков в середине 1990-х годов, пострадали 10-15 миллионов вкладчиков.

Теги: Новости России Здоровье Потери
Источник: 24 Канал
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