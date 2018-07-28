Умер писатель и диссидент Владимир Войнович, автор трилогии о солдате Иване Чонкине

Владимир Войнович умер в ночь на 28 июля. Российскому и советскому писателю было 86 лет. По словам близкого окружения литератора, причина смерти – сердечный приступ.

О смерти Войновича в соцсетях пишут друзья и родственники писателя.

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По словам журналиста Виктора Давыдова и знакомой литератора Юлии Песиной, Войнович умер в результате сердечного приступа.

Также Песина отметила, что "скорая" не успела.

Родился будущий писатель и драматург Владимир Войнович в бывшем Сталинабаде (нынешнее Душанбе) в 1932 году. Первые его произведения были опубликованы во второй половине 1950-х годов. В 1960-х стихотворение "Четырнадцать минут до старта" ( "Я верю, друзья, караваны ракет..."), переведенное на музыку, стало неофициальным гимном советской космонавтики. В общем Войнович написал тексты для более чем 40 песен.

Среди других его работ отметим антиутопию "Москва 2042", повести "Шапка" и "Два товарища", книгу об Александре Солженицыне "Портрет на фоне мифа", а также роман "Монументальная пропаганда".

Однако самым известным его произведением является анекдот-роман о приключениях солдата Ивана Чонкина ("Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина"), о котором Войнович впоследствии написал еще две книги: "Претендент на престол" и "Перемещенное лицо".

Заметим, что на Западе первую книгу издали даже раньше, чем в СССР: в последнем его распространяли как самиздат. Дело в том, что в конце 1960-х годов писатель принимал активное участие в движении за права человека, что стало причиной конфликтов с властью. В результате его исключили из Союза писателей СССР, а в 1980-м вообще выслали из страны и через год лишили советского гражданства. Правда, в 1990 году советское гражданство Войновича восстановили, и после этого он вернулся на родину. К слову, до этого времени деятель искусств проживал в ФРГ и США.

В 2000 году за роман "Монументальная пропаганда" Войновича наградили Государственной премией Российской Федерации. В 2002 году он стал обладателем премии имени Сахарова "За гражданское мужество писателя".

Напомним, в середине июня на 82 году умер украинский писатель-шестидесятник Иван Драч. Произошло это в результате тяжелой болезни.