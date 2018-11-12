В США на 96-м году жизни скончался создатель известных супергероев из мира Marvel, писатель и сценарист Стэн Ли.

Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на его дочь.

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Она сообщила, что Стэн Ли умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, куда его на скорой доставили из дома.

С начала года у творца мира Marvel уже возникали проблемы со здоровьем.

Так, в начале февраля 2018-го его срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыханием.

В разгар секс-скандала в Голливуде Стэна Ли также обвиняли в сексуальных домогательствах.

Кто такой Стэн Ли?

Это американский писатель и сценарист, создатель персонажей, а также бывший президент и председатель совета директоров известного Marvel Comics.



В сотрудничестве с несколькими художниками Джеком Кирби и Стивом Дитком, который имел украинские корни, он создал множество известных персонажей, в частности, таких, как Человек-паук, Фантастическая четверка, Люди Икс.



Стэн Ли сыграл эпизодические роли во многих фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel. В частности, его можно увидеть в картинах "Люди Икс", "Люди Икс: Последняя битва", "Человек-паук", "Человек-паук-2", "Железный человек", "Сорвиголова", "Халк" и "Фантастическая четверка".