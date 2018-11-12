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      Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

      216 Читати новину українською
      Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
      Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли / mashable.com

      В США на 96-м году жизни скончался создатель известных супергероев из мира Marvel, писатель и сценарист Стэн Ли.

      Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на его дочь.

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      Она сообщила, что Стэн Ли умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, куда его на скорой доставили из дома.

      С начала года у творца мира Marvel уже возникали проблемы со здоровьем.

      Так, в начале февраля 2018-го его срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыханием.

      В разгар секс-скандала в Голливуде Стэна Ли также обвиняли в сексуальных домогательствах.

      via GIPHY

      Кто такой Стэн Ли?
      Это американский писатель и сценарист, создатель персонажей, а также бывший президент и председатель совета директоров известного Marvel Comics.

      В сотрудничестве с несколькими художниками Джеком Кирби и Стивом Дитком, который имел украинские корни, он создал множество известных персонажей, в частности, таких, как Человек-паук, Фантастическая четверка, Люди Икс.

      Стэн Ли сыграл эпизодические роли во многих фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel. В частности, его можно увидеть в картинах "Люди Икс", "Люди Икс: Последняя битва", "Человек-паук", "Человек-паук-2", "Железный человек", "Сорвиголова", "Халк" и "Фантастическая четверка".

      Теги: Кино Новости США Новости культуры Потери LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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