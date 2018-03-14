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Названа причина смерти Стивена Хокинга

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Умер Стивен Хокинг: причина смерти
Умер Стивен Хокинг: причина смерти / Gizmodo Australia

Известный британский физик Стивен Хокинг умер 14 марта. По информации СМИ, причиной смерти стало осложнение бокового амиотрофического склероза.

Это предварительные причины смерти ученого, которые выяснили журналисты The Huffington Post.

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По данным издания, Хокинг умер "после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом, прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием". Эту болезнь диагностировали у ученого в 1963 году.

В то же время дети Хокинга отказались комментировать обстоятельства его смерти, попросив время на прощание с отцом.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будет оставаться с нами на много лет", — говорится в заявлении семьи Хокинга.

Напомним, в Великобритании на 77 году жизни скончался выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг, который большую часть жизни страдал неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.

Теги: LifeStyle Техно Стивен Хокинг Потери
Источник: 24 Канал
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