Умер украинский писатель Иван Драч

Иван Драч умер во вторник, 19 июня. Остановилось сердце украинского писателя в госпитале "Феофания", где он лечился.

Писатель умер после тяжелой болезни на 82 году жизни. Об этом в Facebook сообщил кинокритик Сергей Трымбач.

Иван Федорович завещал похоронить его на Киевщине в родном селе Телиженцах, рядом с могилой сына Максима,

– написал Трымбач.

Память Ивана Драча почтили минутой молчания во время пленарного заседания Верховной Рады.

Иван Драч – поэт, переводчик, общественный деятель. Он Герой Украины, был народным депутатом и первым председателем "Народного руха Украины". Творческий путь начал в период "хрущевской оттепели". Дебютировал в 1961 года, когда киевская "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Ніж у сонці". Член Союза писателей Украины с 1962 года.