Умер Zombie Boy: биография модели Рика Дженеста с жуткими татуировками

Умер известный манекенщик и актер с многочисленными татуировками Рик Дженест, более известный как Zombie Boy. Он совершил самоубийство в Монреале примерно 1 августа. Мужчина прославился не только своим участием в клипе американской певицы Леди Гаги, но и рекордным количеством татуировок с костями и насекомыми.

По информации СМИ, 32-летний мужчина имел серьезные проблемы с психическим здоровьем, из-за чего, вероятно, покончил с собой.

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Выходец из пригорода Монреаля, Канада, пережил тяжелую операцию по удалению опухоли мозга. Тогда ему было всего 15 лет и он уже не надеялся, что будет жить дальше. В свои 16 после выздоровления он сделал свою первую татуировку в честь побежденной болезни в виде обрезанного черепа.

Рик Дженест имеет рекордное количество тату с костями и насекомыми

С тех пор Zombie Boy по-настоящему увлекся искусством тату. Сделать из себя настоящего зомби-человека у него возникла из-за любви к фильмам ужасов. Он дважды дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество татуировок с изображением костей – 139, и изображением насекомых – 176.

Фотографии со своими многочисленными татуировки Рик впервые выложил в сеть в 2010 году. Сотни тысяч поклонников начали восхищаться необычной внешностью парня. Среди них был и известный модный директор Никола Формичетти, который сотрудничает с мировыми звездами, среди которых была певица Леди Гага.



Леди Гага и Zombie Boy

Вскоре, 19 января 2011, Дженест впервые принял участие в рекламе костюмов новой мужской коллекции бренда MUGLER, которым также занимался Формичетти. После этого Никола попросил Леди Гагу, чтобы она взяла парня с собой на показ мужской одежды.

Уже в 2011 году Рик Дженест получил свою наибольшую известность, когда принял участие в съемках клипа Леди Гаги "Born This Way". С тех пор артистка держала с моделью тесный контакт и после новости о его смерти обратилась к поклонникам с просьбой не молчать о своем психическом здоровье.

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Однажды Дженест стал частью рекламной кампании линии косметических средств "Dermablend", где ради рекламы ему замаскировали все татуировки. Результат изрядно поразил поклонников модели. С тех пор Zombie Boy снимался для многих модных и косметических брендов, навсегда привязав к себе прозвище "Зомби-парень".



Zombie Boy с замаскированными тату