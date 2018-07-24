Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности

Одна из основательниц международного женского движения Femen и художница Оксана Шачко совершила самоубийство путем повешения.

24 канал сообщал, что 23 июля Оксана Шачко покончила с собой в своей парижской квартире. По информации активистов, Шачко оставила предсмертную записку, в которой говорилось: "Вы все – фейк".

Еще одна активистка и соучредитель Femen Анна Гуцол подтвердила "Украинской правде" информацию о том, что Шачко нашли 23 июля в ее квартире в Париже.

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"Предварительно – самоубийство, но ждем официального ответа полиции", – отметила Гуцол.

Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу в последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее,

– добавила активистка Femen.

При этом Гуцол подтвердила наличие предсмертной записки Шачко, однако ее содержания активистка не знает.

"Связались с посольством Украины и родными. Они будут решать, как ее похоронить", – добавила Гуцол.