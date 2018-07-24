Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці

Одна з засновниць міжнародного жіночого руху Femen і художниця Оксана Шачко скоїла самогубство шляхом повішення.

24 канал повідомляв, що 23 липня Оксана Шачко наклала на себе руки у своїй паризькій квартирі. За інформацією активістів, Шачко залишила передсмертну записку, в якій мовилося: "Ви всі – фейк".

Ще одна активістка та співзасновниця Femen Ганна Гуцол підтвердила "Українській правді" інформацію про те, що Шачко знайшли 23 липня в її квартирі у Парижі.

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"Попередньо – самогубство, але чекаємо на офіційну відповідь поліції", – зазначила Гуцол.

Оксана повісилась. Її друзі стверджують, що бачили її у п'ятницю востаннє. А вчора вирішили вибити двері і знайшли її,

– додала активістка Femen.

При цьому Гуцол підтвердила наявність передсмертної записки Шачко, проте її змісту активістка не знає.

"Зв'язалися з посольством України та рідними. Вони будуть вирішувати, як її поховати", – додала Гуцол.