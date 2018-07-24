Померла Оксана Шачко: що відомо про засновницю Femen

Одна з засновниць міжнародного жіночого руху Femen і художниця Оксана Шачко померла. Жінка скоїла самогубство шляхом повішення у своїй квартиру в Парижі. У понеділок, 23 липня, 31-річну активістку знайшли мертвою її друзі.

Шачко залишила передсмертну записку, в якій мовилося: "Ви всі – фейк".

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Зазначимо, що 9 червня Шачко опублікувала у своєму Instagram-акаунті скріншот з Google Translate, де був написаний текст "Немає настрою жити" та його переклад англійською мовою.

Допис, поширений Oxanashachko (@oksanashachko) 8 Чер 2018 р. о 3:55 PDT

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Оксана Шачко народилася 31 січня 1987 року у Хмельницькому. У 15 років поїхала з рідного міста, щоб присвятити своє життя іконопису. Деякий час Шачко навіть жила при монастирі, проте згодом розчарувалась у релігії і покинула монастир.

У 2008 році Шачко разом з Ганною Гуцол та Олександрою Шевченко заснували рух Femen, який виступає проти проституції, сексуальних домагань, на захист свободи слова і прав жінок. Цей рух став відомим у всьому світі своїми епатажними акціями протесту, під час яких учасниці надягають на голову вінки з квітів та оголюють груди.

У серпні 2009 року Шачко вперше вийшла на акцію Femen з оголеними грудьми.

У 2011 році Шачко брала участь в акції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка: роздягнені до пояса дівчата прийшли до білоруського КДБ. Після цього силовики відвезли активісток до лісу, роздягнули про обстригли.



Шачко з плакатом "Жыве Беларусь" на акції проти Лукашенка

У 2012 році Шачко депортували з Росії, її звинувачували в хуліганстві під час президентських виборів. Тоді троє дівчат, серед яких була і Шачко, увірвалися на виборчу дільницю, де голосував тодішній російський прем'єр Володимир Путін.



Затримання Шачко в Росії

Також у 2012 році у Росії Шачко підняла український прапор на даху КПП штаб-квартири "Газпрому" і в результаті була затримана. Активістка разом з іншими дівчатами також увірвалися на територію "Газпрому" з плакатами "Міллер = Мюллер", "Стоп газовий шантаж", "Гаси Газпром!".



Шачко встановлює прапор України на будівлі "Газпрому"

У 2013 році Шачко знялася в документальному фільмі "Україна – не бордель".

Ще однією гучною акцією Femen стало вторгнення на виставку в Ганновері у 2013 році під час приїзду Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

У 2014 році Шачко, Олександра Шевченко та Інна Шевченко оселилися в Парижі. Інша активістка руху Ганна Гуцол живе в Києві. У Франції Шачко отримала статус політбіженця, адже була фігуранткою кримінальних справ в Україні. Акціоністка постійно жила в Парижі останні 5 років.

У 2014 році Шачко брала участь у зйомках документального фільму Олени Марго Je suis Femen ("Я – Фемен").

З 2016 року Шачко припинила бути активісткою Femen. Вона працювала в Парижі як художниця, продовжувала займатися іконописом.

@michele_yong @bansheepublications @ceciliagranara Допис, поширений Oxanashachko (@oksanashachko) 25 Чер 2018 р. о 6:16 PDT

Допис, поширений Oxanashachko (@oksanashachko) 24 Тра 2018 р. о 6:26 PDT

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