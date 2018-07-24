Засновниця Femen Шачко скоїла самогубство

У Парижі 23 липня художниця та одна із засновниць міжнародного жіночого руху Femen Оксана Шачко скоїла самогубство.

Про це повідомляє феміністська організація "ВОНА" з посиланням на Telegram-канал Paris Burns, який вела знайома Шачко.

Оксана наклала на себе руки 23 липня у своїй паризькій квартирі. Щойно французька поліція вивезла її тіло на експертизу. Оксана залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом щільно спілкувалася: "Ви всі – фейк",

– мовиться у повідомленні.

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За словами знайомої Оксани, у художниці було багато виставок, увага преси та багаті друзі.

"За останні 2 роки вона намагалася накласти на себе руки два рази. Третя спроба, на жаль, виявилася успішною. Дуже важко", – написала знайома Шачко.

Факт самогубства активістки підтвердила ще одна співзасновниця Femen Ганна Гуцол.